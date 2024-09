Linee mare di Tiemme col segno più: Oltre 20mila passeggeri hanno raggiunto il mare in autobus

Siena: Un servizio richiesto, apprezzato e con numeri in costante crescita. Le Linee Mare di Tiemme si sono confermate, anche per l’estate 2024, come un valore aggiunto per le tante persone che hanno voluto raggiungere alcune tra le più belle località della costa tirrenica in autobus. Lo dicono i numeri: sono stati oltre ventimila i passeggeri trasportati nel 2024 con un più otto per cento rispetto ai circa 18 mila dell’anno precedente. In totale le corse effettuate, a partire dall’1 giugno, sono state circa 1000 distribuite su sei linee che hanno viaggiato, ogni giorno, da Arezzo, Firenze, Siena, Poggibonsi alla volta di Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto, Piombino e Principina a Mare.



Linea Arezzo, Rimini – Riccione: una scommessa vinta. Anche la novità del 2024, il collegamento da Arezzo a Rimini e Riccione, svolto in collaborazione con Autolinee Toscane, è stata una scommessa vinta: sono stati oltre 2000, infatti, gli utenti che hanno scelto di viaggiare sui mezzi di Tiemme per raggiungere le coste adriatiche.

Segno più per le Linee Mare. Tra le altre linee, quella che ha fatto registrare l’aumento più sensibile di passeggeri è la M1 che collega Poggibonsi e Siena a Principina, Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Follonica. Dal 2023 le richieste sono quasi raddoppiate passando da 3500 passeggeri a quasi 6mila. Bene anche la Firenze – Piombino con numeri in rialzo e ‘stabili’ i collegamenti da Arezzo verso Castiglione, Principina e Follonica e da Siena verso Piombino.

“Le linee mare – afferma Guido Delmirani, presidente di Tiemme – continuano ad essere un servizio molto apprezzato e utilizzato e per noi questo è un motivo di soddisfazione, perché significa che stiamo andando nella giusta direzione. Ovviamente tutto è migliorabile e stiamo già lavorando per organizzare al meglio la prossima stagione. Intanto, registriamo il successo dell’esperimento sulla linea da Arezzo verso la costa adriatica, frutto della proficua collaborazione con Autolinee Toscane. La professionalità, l’esperienza e i buoni rapporti con i soggetti che operano nei territori sono gli elementi essenziali per poter garantire ai nostri utenti un servizio di qualità e all’altezza delle loro aspettative”.