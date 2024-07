Libri: le sfide dell’Intelligenza artificiale

A palazzo del Pegaso presentato il volume “Digital Sapiens di Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci”. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e l’assessore regionale all’Economia e turismo, Leonardo Marras



Firenze: Opportunità e problemi dell’intelligenza artificiale. È questa la sfida che abbiamo di fronte e di cui si occupa il libro “Digital Sapiens” (Castelvecchi) di Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci, presentato a palazzo del Pegaso. Insieme agli autori sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e l’assessore regionale all’Economia e turismo, Leonardo Marras.



“In un’epoca che ci bombarda di dati e informazioni, l’In­telligenza Artificiale (IA) è entrata in grande stile nelle nostre vite, prefigurandosi come una sorta di propag­gine del nostro cervello”, si legge nella scheda di presentazione del libro. “Ma se le sfide che l’IA ci propo­ne sono entusiasmanti, resta forte l’incertezza di fronte a una domanda cruciale: fino a che punto le nostre decisio­ni possono essere governate da uno strumento digitale? Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci rispondono a questo interrogativo, illustrando i benefici e i pericoli insiti nell’in­terazione tra Sapiens e Intelligenza Artificiale. Decidere con l’IA è possibile, a condizione di conoscerne il funzio­namento e di sfruttarne le potenzialità. Un viaggio affasci­nante nella coabitazione fra intelligenza umana e artificia­le, una lettura indispensabile per chi desidera prepararsi al salto evolutivo che l’IA rappresenta per la nostra specie”.

“L’intelligenza artificiale sta segnando le vite di tutti noi e serve, come dico spesso, che la politica e le istituzioni abbiano la capacità di anticipare il futuro, di indirizzarlo e questo momento di approfondimento serve anche a capire quali sono le traiettorie da seguire”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “L’intelligenza artificiale, come ogni innovazione tecnologica, ha opportunità e rischi e a noi spetta il compito di saper scegliere le opportunità per crea occasioni di lavoro migliore e più sicuro”.

“È un contributo che ci aiuta a non avere paura ma ad essere consapevoli di come usare al meglio le nuove tecnologie e a sapere qual è lo spazio reale di autonomia rispetto alle scelte”, ha detto l’assessore regionale all’economia e turismo Leonardo Marras. “Questo è un tema che investe anche il mondo delle nostre imprese, che nell’ultimo bando regionale sui servizi avanzati e qualificate sono state incoraggiate a investire in nuove tecnologie e oltre la metà delle domande presentate erano proprio legate all’intelligenza artificiale”.

“Il libro parla di intelligenza artificiale, ma ponendosi una domanda: cosa cambia nel modo di decidere impiegandola. Apre prospettive e scenari molto nuovi ed è interessante osservare che in futuro vivremo di un cervello più elettronico che si integra con quello biologico, che ci sta facendo scoprire che le decisioni dai sapiens non sono mai state assunte in questo modo”, ha detto Nicola Lattanzi.

Quello che si propone il libro, come spiega Andrea Vestrucci, “è di fornire ai lettori e alle lettrici gli strumenti per rispondere a tre domande fondamentali della nostra contemporaneità: che cos’è l’intelligenza artificiale; che cosa sono le nostre decisioni; e come l’intelligenza artificiale impatta sui nostri processi decisionali, quali sono i rischi e soprattutto quali sono i rimedi a questi rischi”.