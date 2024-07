Libri in regalo per i visitatori del Manciano street music festival

Grazie alla collaborazione con il progetto "Un libro per te" e con la biblioteca Morvidi di Manciano il festival lancia l’iniziativa “Alza il volume” regalando libri ai visitatori



Manciano: La quattordicesima edizione del Manciano street music festival non sarà un evento solo da ascoltare, ma anche da leggere. Questo grazie all’iniziativa “Alza il volume”, organizzata dall’associazione musicale Diego Chiti con la collaborazione del progetto "Un libro per te" e della biblioteca comunale di Manciano, che metteranno a disposizione i propri volumi. I visitatori del festival potranno così scegliere un libro in regalo tra quelli che troveranno allo stand, sia durante il fine settimane dedicato alle street band sia durante il successivo dei concerti al parco Mazzini.



Si potrà scegliere tra romanzi, fumetti, libri per ragazzi o saggi, messi a disposizione dal progetto Un libro per te, che ha la sede a Grosseto in via Davide Lazzaretti, e che da diversi anni si occupa di prendere e ridistribuire gratuitamente libri in ottime condizioni dalle principali biblioteche della provincia di Grosseto e dai singoli privati. Nello scaffale allestito per i visitatori del festival si troveranno anche i libri donati dalla biblioteca Morvidi di Manciano.

“Abbiamo pensato di abbinare all’offerta musicale della manifestazione – spiega Stefania Buccioni, organizzatrice del Manciano street music festival – anche quella culturale, regalando ad ogni visitatore un libro a scelta. Libri che, oltre tutto, ci vengono donati dal progetto Un libro per te e dalla Biblioteca di Manciano, e che avranno così la possibilità di trovare nuovi lettori e incentivare, al tempo stesso, la lettura”.

I volumi, in regalo e non in prestito, saranno situati in un apposito scaffale situato accanto al gazebo in piazza della Rampa, da venerdì 12 a domenica 14 luglio, e successivamente accanto al gazebo del parco Mazzini, da venerdì 19 a domenica 21 luglio. Per chi lo vorrà sarà possibile anche fare bookcrossing, lasciando un proprio libro e prendendone un altro.





Per informazioni su “Alza il volume”, sul programma del festival e per acquistare i biglietti dei concerti al parco pubblico Mazzini: www.mancianostreetmusicfestival.com.