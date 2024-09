Legambiente cerca laureati in materie agronomiche per la sede di Rispescia: Come candidarsi

Grosseto: Gli uffici del Polo nazionale dell’agroecologia di Legambiente con sede a Rispescia (Gr) in località ENAOLI sono alla ricerca di laureate e laureati in Scienze agrarie, Scienze forestali, Viticoltura ed enologia, Agribusiness, Biotecnologie agroindustriali, Scienze e tecnologie agroalimentari.



I requisiti sono: aver conseguito la laurea da non più tre anni e risiedere nella provincia di Grosseto. Opportunità lavorativa con importanti prospettive per il futuro, quella offerta da Legambiente è un’occasione unica per immergersi nel panorama nazionale della ricerca e dell’approfondimento sui temi dell’agricoltura e del contrasto alla crisi climatica. Com’è noto, l’agricoltura è uno dei settori più esposti alle conseguenze del climate change. Gli eventi estremi ne mettono in pericolo il presente. Appare dunque urgente individuare soluzioni attraverso cui intraprendere la strada della resilienza e contenere gli impatti dell’intero comparto. Per farlo, Legambiente ha bisogno di contare sulla professionalità e le competenze di giovani motivati e appassionati, pronti a mettersi al servizio di una battaglia non più rimandabile.

“Decidere di intraprendere un percorso professionale in Legambiente – ha dichiarato Angelo Gentili, responsabile agricoltura dell’associazione – è un’esperienza unica, formativa e molto stimolante. Quello agricolo è un settore centrale per le politiche regionali, nazionali, europee e globali. In Legambiente, si ha la possibilità di conoscere da vicino tutte queste realtà, indagandone i meccanismi profondi e lavorando allo scopo di individuare soluzioni sostenibili per il prossimo futuro. Un impegno e una responsabilità che vorremmo condividere con giovani pronti a dedicarsi alla costruzione di un domani davvero green. Sul sito agricoltura.legambiente.it è possibile prendere visione di molte delle attività e delle iniziative promosse dai nostri uffici. Una panoramica su un lavoro quotidiano che trecentosessantacinque giorni all’anno ha come unica missione quella di fare la propria parte nel contrasto alla crisi climatica.”

Per candidarsi alla posizione è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae agli indirizzi agricoltura@legambiente.it e b.presta@festambiente.it. Sarà cura dei selezionatori ricontattare nel più breve tempo possibile le candidate e i candidati. Per candidarsi c’è tempo fino al 27 settembre 2024.