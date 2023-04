Lega: “L’adesione del Comune di Grosseto a ‘Nidi Gratis’ ci fa doppiamente piacere"

"Atto concreto in favore di centinaia di famiglie e perché nasce da un atto del nostro gruppo consiliare in Regione”

Grosseto: “L’adesione del Comune di Grosseto alla misura della Regione ‘Nidi Gratis’ ci fa doppiamente piacere, sia perché quella messa in campo dall’assessore all’Istruzione Angela Amante è un atto concreto a sostegno delle famiglie con bimbi di età inferiore a tre anni, sia perché sul piano politico questa misura nasce grazie ad un ordine del giorno della Lega approvato in consiglio regionale e collegato al Defr 2023”. Così il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella ed il segretario intercomunale Alessandro Bragaglia intervengono sulla delibera approvata dalla giunta comunale di Grosseto e portata avanti dall’assessore Angela Amante.

“Sono oltre seicento i bambini che frequentano gli asili nido comunali o convenzionati – ricordano i due esponenti Lega- questo vuol dire dare un sostegno importante ad altrettante famiglie che hanno un Isee inferiore ai 35mila euro, ma soprattutto una risposta concreta a tante persone in un momento non facile. Per questo il nostro plauso va nel concreto all’assessore Angela Amante per l’atto di cui beneficeranno le famiglie dei bambini del Comune di Grosseto e, per l’indirizzo politico, al gruppo Lega in consiglio regionale, in particolare al nostro consigliere Andrea Ulmi, per aver reso possibile questa misura, cui ha aderito l’amministrazione del capoluogo. Segno che quando si riesce a fare squadra, a tutti i livelli, si raggiungono importanti risultati”.