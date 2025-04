Attualità L’organizzazione dei servizi bus per le festività pasquali e ponti primaverili 12 aprile 2025

Il quadro in vista delle festività pasquali, del 25 aprile e 1° maggio Siena: In coincidenza con le vacanze pasquali e i ponti di primavera, i servizi di Autolinee Toscane subiranno alcune variazioni. Giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 e martedì 22 aprile – giorni di vacanze scolastiche - tutti i servizi del territorio, sia urbani ed extraurbani, seguiranno l’orario feriale non scolastico. Venerdì 25 aprile tutti i servizi seguiranno l’orario festivo mentre sabato 26 aprile sarà seguito l’orario non scolastico, quindi con la sospensione dei servizi prettamente scolastici. Giovedì 1° maggio, festa dei lavoratori, i servizi saranno sospesi. Nel dettaglio il quadro dei servizi nei territori di riferimento del Dipartimento Sud di Autolinee Toscane, ovvero Siena, Grosseto e Arezzo per quanto riguarda in particolare i giorni di Pasqua. Bacino di Siena A Siena il giorno di Pasqua il servizio urbano sarà svolto in forma ridotto: saranno disponibili collegamenti delle linee s1, s2, s3, s5, s6, s9, s10, s18, s19, s30, s33, s34, s35, s36, s51, s52, s54. Le altre linee saranno sospese. Il dettaglio delle corse garantite è consultabile sul sito at-bus.it nella sezione Linee e orari/Avvisi/Siena. In Valdelsa il giorno di Pasqua saranno attivi i servizi ridotti della linea extraurbana 130 Colle Val d’Elsa-Poggibonsi-San Gimignano, della linea urbana 305 di Poggibonsi, della linea urbana 201 a Colle Val d’Elsa e delle linee urbane sg1 e sg2 di San Gimignano. La funicolare di Certaldo sarà aperta dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.30 del giorno di Pasqua. La linea bus sostitutivo treno sulla tratta Empoli-Siena sarà attiva il giorno di Pasqua con la corsa in partenza dalla Stazione Fs di Empoli alle 10.08 e arrivo a Siena alle 11.41. La tratta Poggibonsi-Empoli sarà attiva con la corsa delle 10.45 e quella verso Siena da Poggibonsi sarà attiva con la corsa delle 11.10 dalla Stazione Fs di Poggibonsi. Per quanto riguarda il comune di Montepulciano il servizio urbano sarà svolto con orario festivo sia a Pasqua che a Pasquetta. Nel comune di Chiusi il servizio urbano sarà sospeso il giorno di Pasqua, mentre a Chianciano sarà sospeso sia a Pasqua che il lunedì di Pasqua. A Pasquetta, dove previsti, i servizi bus seguiranno l’orario festivo. Bacino di Grosseto Il giorno di Pasqua il servizio extraurbano seguirà l'orario festivo ridotto e saranno effettuati solo i servizi extraurbani funzionali alle tratte dei lavoratori (verso Piombino e Scarlino/Casone e da Massa Marittima a Follonica: linee 49D, 49M e 46M). Le linee regionali Grosseto-Siena (linea 51G) e Grosseto-Firenze (linea 50G) non saranno effettuate il giorno di Pasqua. Per il servizio urbano, a Grosseto sarà osservato l’orario festivo ridotto (linea g1 effettuata ogni 60 minuti anziché ogni 30 minuti; linea g2 e linea g3 effettuate ogni 60 minuti, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 20). A Follonica il servizio urbano sarà sospeso il giorno di Pasqua (linee f1, f2, f3 e f4). A Orbetello le corse delle linee 0o1 e 0o2 seguiranno l’orario ridotto nella giornata di Pasqua. Nella giornata di Pasquetta i servizi urbani ed extraurbani saranno effettuati con cadenza festiva. Bacino di Arezzo Nel giorno di Pasqua tutti i servizi extraurbani del bacino aretino saranno soppressi ad eccezione di quelli della linea SFT che saranno svolti seguendo l’orario festivo; il servizio urbano di Arezzo sarà svolto con orario festivo con una completa interruzione dalle 12.30 alle 15.30. Nel giorno di Pasquetta tutti i servizi del territorio saranno svolti seguendo l’orario festivo. Tutte le variazioni ai servizi nel periodo pasquale sono inserite in un’apposita sezione del sito web di at, consultabile alla pagina at-bus.it/it/servizidipasqua Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane. Seguici



