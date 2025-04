Corsi OnLine Anci Toscana: Pubblicazione degli atti e accesso agli atti il corretto bilanciamento casi pratici

Firenze: Il corso si propone l’obiettivo di offrire agli operatori che quotidianamente si trovano a pubblicare gli atti in amministrazione trasparente e all’albo pretorio, nonchè a riscontrare le istanze di accesso agli atti, i principi per operare un corretto bilanciamento tra trasparenza amministrativa, da un lato, e protezione dei dati, dall’altro, anche e soprattutto alla luce dello sviluppo e del diffondersi dell’intelligenza artificiale.

Il corso sarà articolato in una parte generale, nella quale verranno passate in rassegna le normative di riferimento e i relativi principi (Reg. UE 679/2016 e codice privacy D.lgs. n. 33/2013 , L. 241/1990 (artt. 22 e ss.), focalizzando l’attenzione sulla tematica dell’accesso agli atti nelle sue varie forme (accesso documentale, accesso civico generalizzato, accesso nel nuovo codice degli appalti, accesso privacy) e sulle pubblicazioni, ed in una parte speciale che avrà ad oggetto l’analisi delle casistiche concrete in ambito di accesso e pubblicazione degli atti.

Verrà lasciato spazio alle domande e alle richieste di chiarimenti.

Docente: Nicoletta Giangrande – Avvocato - PO e privacy Officer - Studio Giuri Avvocati

Quote di partecipazione:

Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 90,00 a persona;

Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> euro182,00 a persona;

Modalità di iscrizione:

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio al seguente link : Iscriviti qui

nel caso in cui, per particolari motivi siate impossibilitati a rispettare queste tempistiche, potete contattarci via email lascuola@ancitoscana.it oppure telefonandoci al n. 055/0935293

Modalità di pagamento:

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento via email a lascuola@ancitoscana.it

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174

Causale: webinar 8/05

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI: ANCI TOSCANA - Viale G. Italia 17- 50122 Firenze P.I. 01710310978 - C.F. 84033260484

Nel caso in cui il corso non possa erogato per cause dipendenti da Anci Toscana, sarà proposto il rimborso dell’intera quota di iscrizione oppure l’utilizzo per altri corsi di formazione.

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza.

Modalità di disdetta:

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota.

La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.

La quota prevede la partecipazione al corso in modalità sincrona (in diretta)