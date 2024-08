Le ultime settimane di agosto portano a Castiglione tanti eventi: cinema, musica, spettacoli, arte

Giovedì 22 agosto è la notte dei “Fuochi a mare”, lo spettacolo pirotecnico che animerà il Lungomare di Ponente a partire dalle 23:30.



Castiglione della Pescaia: La serata si apre con lo spettacolo comico con intrattenimento musicale “Quelli del varietà. Tutti i più bei successi dei varietà italiani” ispirato ai varietà italiani degli anni '80, con attori, cantanti, ballerini e musicisti, tutti insieme per ricordare le canzoni più belle e divertenti che ne hanno fatto la storia, da Jannacci, Arbore, Cochi e Renato. L'appuntamento è in Piazza Solti alle 21:30. A seguire una degustazione di vini del territorio a cura di Bacco in Toscana.

Il pomeriggio, per gli amanti dell'arte e dell'archeologia, offre alle 17:00 al MuVet di Vetulonia la visita guidata alla mostra "Il ritorno del condottiero", e alle 19:00 la passeggiata alla tomba del Duce a cura dell'Associazione Culturale Archeologica Isidoro Falchi. É possibile raggiungere il MuVet con servizio navetta da Castiglione della Pescaia da prenotare presso l'Ufficio IAT. Alle 18:00 visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti che si trova in località Piatto Lavato a Buriano. La serata a Buriano propone, in Piazza Indipendenza dalle 21:30, lo spettacolo musicale "Scapigliati a tutto swing", un coinvolgente viaggio musicale fatto di swing, raccontato e ballato tra emozioni e aneddoti indimenticabili, dalle note di Buscaglione a Modugno, passando per Natalino Otto, Arbore, Fred Bongusto, Paolo Conte e molti altri.





Venerdì 23 agosto inizia la "Festa del cinema di mare" con tanti appuntamenti: alle 18:00 inaugurazione della mostra fotografica "Ambrogio Fogar, l'avventura del Surprise" presso il Club Velico di Castiglione della Pescaia, con Concerto di "Paola Lorenzoni Trio" e aperitivo con i vini di Rocca di Frassinello; alle 21:15 al Cinema Castello proiezione del film "Fuga in Normandia" di Oliver Parker, presentato da Giovanni Bogani.

A Punta Ala arriva la musica dell'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, alle 21:30 al Belvedere dello Sparviero, con Xenia Bergmann al violino e la direzione del M° Franz Schottky. La giornata di sabato 24 agosto si apre con i TartaLab di tartAmare, alle 10:00 alla Green Beach di Castiglione della Pescaia. Nel laboratorio creativo i bambini impareranno a fare tanti tipi diversi di nodi come un vero marinaio.

Per la Festa del Cinema di mare alle 17:15 al Club Velico Francesca Fogar e Paolo Sciortino, coordinati da Norberto Vezzoli, presentano i libri "Ti aspetto in piedi" e "Vita nascosta e celebri avventure di Mario P."; alle 18:00 alla Biblioteca "Italo Calvino" proiezione del cartone animato "la Sirenetta" tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen; alle 19:00 in Piazza Orto del Lilli Piera Detassis intervista Riccardo Scamarcio; alle 21:15 al Cinema Castello proiezione del film "L'ombra del giorno" di Giuseppe Piccioni, presentato da Giovanni Veronesi con Riccardo Scamarcio ospite; alle 21:45 alla Barca La Fenice sul Molo di Ponente proiezione del film "I prigionieri dell'oceano" di Alfred Hitchcock.

A Punta Ala la rassegna di musica e spettacolo SognAla propone alle 21:30 "Zastava Orkestar, Pinkmary e Dott.Stok", uno spettacolo acrobatico circense della ginnasta artista Pink Mary con l'artista di strada Dott. Stok (Giulio Ottaviani) che interpreta un eccentrico scienziato con il suo alchemico trabiccolo, teatro e giocoleria del gruppo musicale Zastava Orkestar composto da musicisti provenienti dalle migliori orchestre toscane. Alle 23:00 lo spettacolo pirotecnico dei "Fuochi a mare".

A Tirli, in Piazza del Popolo alle 21:00, serata danzante con lo spettacolo musicale "Scimmie di Giada" Nel pomeriggio alle 17:30 al MuVet di Vetulonia la visita guidata alla mostra "Il ritorno del condottiero", e alle 19:00 passeggiata alla tomba del Duce a cura dell'Associazione Culturale Archeologica Isidoro Falchi.

Tanti gli appuntamenti della Festa del Cinema di mare per domenica 25 agosto: alle 17:30 alla Biblioteca "Italo Calvino", in collaborazione con Clorofilla Film Festival, proiezione del film "Abyss clean up" di Igor d'India; alle 19:00 in Piazza Orto del Lilli Piera Detassis intervista Pilar Fogliati; alle 21:00 al Cinema Castello premiazione del Premio Mauro Mancini e Premio Parigi, poi alle 21:30 Giovanni Veronesi presenta la proiezione del fil "Romantiche" con ospite Pilar Fogliati; alle 23:00 a La Terrazza Bistrot Dj set con "Dj Sneik".

Nel pomeriggio alle 17:30 al MuVet di Vetulonia la visita guidata alla mostra "Il ritorno del condottiero", e alle 19:00 passeggiata alla tomba del Duce a cura dell'Associazione Culturale Archeologica Isidoro Falchi.

Alle 19:00 barche in acqua al Faro Rosso per il 68° Palio dell'Assunta, la gara remiera tra i Rioni rimandata a causa del maltempo. La domenica si chiude alla Marina di Punta Ala con il concerto "Anime Salve" alle 21:30.