Le scuole pronte per iniziare un nuovo viaggio con Estra

Estra Lancia la Terza Edizione di Scuole Viaggianti: Focus su Bullismo e Cyberbullismo



Prato: La terza edizione del progetto Scuole Viaggianti promosso da Estra si arricchisce di nuove ed entusiasmanti iniziative per l'anno scolastico appena iniziato.



Il progetto, che ha già coinvolto nelle precedenti edizioni oltre 1.600 scuole e quasi 65.000 alunne e alunni nel Centro Italia, dimostra il forte impegno dell’azienda verso l’educazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni su tematiche cruciali come la sostenibilità ambientale. I temi affrontati spaziano infatti dalla gestione dei rifiuti al risparmio energetico, dalla mobilità sostenibile alla difesa del suolo.

"Scuole Viaggianti", che ha ottenuto quest’anno il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, amplia il suo orizzonte introducendo nuovi e rilevanti contenuti: la lotta al bullismo e al cyberbullismo insieme all’apprendimento della lingua inglese. Questa iniziativa non si limita infatti a fornire informazioni ai docenti, ma mira anche a ispirare e coinvolgere i giovani in un percorso di crescita personale e sociale, creando un ambiente educativo inclusivo e stimolante.

Una delle principali novità di questa edizione è la creazione di una nuova produzione di teatro ragazzi della compagnia senese Straligut. Il progetto prevede infatti un premio unico nel suo genere per le scuole vincitrici: uno spettacolo dal vivo che si svolge direttamente nelle scuole, offrendo agli studenti l'opportunità di vivere un'esperienza culturale ricca e coinvolgente, favorendo una connessione diretta tra Estra e i territori coinvolti dal “Tour della Sostenibilità”. Quest’anno, lo spettacolo sarà completamente nuovo, progettato per essere a risparmio energetico e a impatto zero, e sarà accompagnato da una cerimonia di premiazione alla presenza di famiglie, Estra ed Enti Locali.

Inoltre, a febbraio 2025, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, si terrà un evento in diretta streaming, coinvolgendo le scuole di tutto il Centro Italia. Durante questo incontro, si avrà l’opportunità di dialogare con gli studenti su queste complesse tematiche, offrendo loro strumenti pratici per riconoscere e affrontare le problematiche sociali legate al bullismo e alla sicurezza digitale.

Il presidente di Estra, Francesco Macrì, ha dichiarato: “Rilevanti sono le novità del progetto educativo di Estra che sempre più volge lo sguardo a temi sociali coniugati al vivere sostenibile. Il protagonismo che è richiesto alle giovani generazioni per costruire un futuro in cui uomo e ambiente ristabiliscano un giusto equilibrio, richiedono doti umane ed etiche che la scuola deve contribuire ad alimentare. Non solo, il livello di penetrazione del progetto è cresciuto e si è molto rafforzato, soprattutto nella fascia dell’infanzia, dove è più stretto il legame con la famiglia e i temi trattati inevitabilmente diventano dominio di tutti i componenti del nucleo familiare. Ma si tratta di un legame che anche Estra vuole valorizzare e testimoniare con una propria presenza nei territori in occasione delle premiazioni finali: occasioni in cui teatro dal vivo, coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle famiglie, saranno il coronamento e la degna conclusione del progetto stesso.”

Carmen Sessa, coordinatrice del progetto, ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è rendere l’apprendimento non solo informativo, ma anche esperienziale. Vogliamo incoraggiare i ragazzi a riflettere criticamente sulle problematiche attuali e a diventare protagonisti attivi nel costruire il loro futuro. Le sfide globali richiedono risposte innovative e il nostro progetto mira a fornire ai giovani le competenze necessarie per affrontarle."

“Scuole Viaggianti' si distingue per la sua capacità di unire divertimento e apprendimento attraverso attività pratiche e coinvolgenti. Gli studenti sono invitati a progettare le loro 'Città Ideali' permettendo loro di visualizzare un futuro migliore e incoraggiandoli ad usare la creatività e il pensiero critico. Un altro aspetto innovativo del progetto è il "Diario di Viaggio", in cui gli studenti potranno documentare le loro esperienze e attività di educazione alla sostenibilità ambientale. Questa presentazione potrà includere racconti, video, progetti scolastici e altre attività svolte durante l’anno, tutte focalizzate sugli Obiettivi di Sostenibilità dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Proprio le 9 scuole che presenteranno i Diari di Viaggio più originali avranno l'opportunità di vincere lo spettacolo teatrale dal vivo presso la loro sede. Inoltre, le classi che realizzeranno le loro "Città del Futuro" potranno vincere buoni del valore di 300 euro per l’acquisto di materiale didattico: incentivi pensati per stimolare ulteriormente la creatività e l’impegno degli studenti.

Per ulteriori informazioni sul progetto "Scuole Viaggianti" vi invitiamo a visitare il sito ufficiale www.scuoleviaggianti.it. La partecipazione è gratuita.