Le “Ecomorfosi” di Gianfranco Gobbini in mostra alla Casa Rossa di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Fa tappa a Castiglione della Pescaia la mostra itinerante “ECOMORFOSI difendere la natura con l’arte” dell’artista umbro Gianfranco Gobbini. È la prosecuzione di un ambizioso progetto che l’artista Gobbini porta avanti grazie al sostegno di GAL Trasimeno Orvietano, sensibile ai temi dell’ambiente e della natura.

La mostra, curata dal critico d'arte Andrea Baffoni, sarà allestita presso la Casa Rossa Ximenes. L'inaugurazione è prevista per sabato 21 settembre alle 18:00.cIn un’epoca di difficile relazione tra operato umano ed ecosistema, “Ecomorfosi” vuole stimolare la riflessione verso le dinamiche nascoste dei processi mutativi in atto attraverso un progetto che prevede lo sviluppo di mostre ed eventi collaterali, incontri, conferenze, seminari. Un percorso strutturato in quattro segmenti, rispettivamente riferiti ad altrettante strade intraprese dall’artista nella sua produzione e indirizzate verso specifici ecosistemi: i ghiacciai, i deserti, gli atolli marini, le terre vulcaniche.

«La mia missione attraverso l’arte – dichiara l'artista –, è sensibilizzare il cittadino su questi argomenti. I messaggi che voglio provare a trasmettere al mondo intero mi portano a riflettere su temi attuali come la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacciai, l’ecologia, l’ambiente, il territorio, la natura, l’emigrazione e la fame nel mondo.

Da tempo il mio lavoro si è concentrato strettamente su temi legati alla terra. Dalle prime esperienze dei quadri materici, ispirati a superfici vulcaniche, passando per le opere orientate su panorami desertici, fino alle più recenti tele dedicate agli atolli marini, il mio lavoro si è sempre, istintivamente, legato alle dinamiche naturali. La mostra dal titolo “ECOMORFOSI” nasce da tali premesse, un progetto ambizioso di difendere la natura con l’Arte che mi vede impegnato su vari fronti in varie regioni d’Italia, pur restando saldamente ancorato al mio territorio. Ringrazio l'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, molto attenta ai temi di tutela ambientale, per avermi offerto l'opportunità di portare qui il mio messaggio».

La scelta di esporre a Castiglione della Pescaia richiama anche la sensibilità locale per i temi ambientali, in particolare orientati verso la difesa dei mari, ecosistemi fondamentali per la vita di tutti. «Sono rimasta immediatamente affascinata - dichiara la sindaca Elena Nappi - dal messaggio e dalla potenza simbolica che esprimono le opere del maestro Gobbini, perfettamente in linea con la politica ambientale del comune di Castiglione della Pescaia che da anni si batte per tutelare il proprio territorio ed avere un ambiente migliore dove vivere, quindi la migliore location per esporre tali opere non poteva che essere la Casa Rossa Ximenes porta d’accesso alla Riserva Naturale della Diaccia Botrona, emblema della biodiversità e della natura».

La mostra sarà visitabile fino a dicembre, e sono previste performance dell'artista, incontri a tema e visite guidate con il curatore. Info: 0564 927244 - casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it