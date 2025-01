Le Cirque porta a Grosseto i migliori Top Performers al mondo

Una “prima” e tre repliche al Teatro Moderno per gli artisti internazionali del circo contemporaneo: 10-11 e 12 gennaio 2025, un weekend dalle grande emozioni

Grosseto: Rien ne va plus, il grande momento è arrivato. Venerdì sera 10 gennaio alle ore 21 i riflettori si accendono sull’eccezionale spettacolo di ALIS Theatre, che approda al Teatro Moderno di Grosseto nel Christmas Tour invernale 2024/2025 di Le Cirque Top Performers.

Adrenalina e divertimento assicurato nei quattro show in programma, nei quali una serie di artisti internazionali di fama mondiale incanterà la platea con numeri mozzafiato.





Nomi nuovi, in gran parte provenienti dal famoso Cirque du Soleil, ma anche prestigiose riconferme, saranno capaci di meravigliare gli spettatori grossetani con esibizioni ai limiti delle possibilità umane.

Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci in un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.





“Il segreto del nostro successo - commenta Gianpiero Garelli, l’imprenditore cuneese a cui si deve la fondazione della Compagnia Le Cirque Top Performers - è probabilmente quello di aver rimesso al centro della scena le performance degli artisti”.

Il creator aggiunge: “La gratificazione più grande? Ogni volta che vedo la sala che via via va a riempiendosi con la gente smaniosa di assistere allo spettacolo, mi auguro di vederla soddisfatta anche all’uscita. Abbiamo creato uno show per la famiglia pieno di emozioni, apprezzato da tutti”.





4 le repliche programmate: 10 gennaio alle ore 21, 11 gennaio ore 17 e ore 21 e 12 gennaio ore 17. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età.

Prevendite aperte su Alisticket.it e TicketOne.it





IL CAST

ANATOLII ZALEVSKYI: Artistic Directori di ALIS

Acclamato ovunque si sia esibito, Anatolii Zalevskyi è un artista di spicco e di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil. La sua è una carriera di successo. Ha vinto i premi internazionali più ambìti, fra i quali la Medaglia d’Oro al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 1998 e il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo nel 1999. È Artista Onorario dell’Ucraina e nel 2023 ha ricevuto il prestigioso Salieri Award di Platino alla carriera. Ha fondato un centro di formazione delle arti circensi e la compagnia Rizoma, dalla quale ha selezionato alcuni artisti che in TILT condividono il palcoscenico con le altre Superstar presenti nel cast.

ANDREIS JACOBS RIGOLO: “Sandoorn Balance”

Attimi di fragile beatitudine che cambiano la percezione della realtà, rivelando l l'evanescenza della vita e la natura delicata e sempre precaria dell'equilibrio. Con tredici nervature di foglie di palma, Andreis Jacobs Rigolo crea un'oasi di concentrazione e serenità, un luogo di equilibrio; fragili momenti di gioia che, appena creati, vengono distrutti dall'artista stesso. La storia di Sanddorn Balance e del suo eccezionale successo inizia oltre 20 anni fa. Nel 1996 il produttore teatrale svizzero Mädir Eugster Rigolo crea questo atto di equilibrio per la produzione teatrale Sanddorn. Un numero iconico anche da Amaluna del Cirque du Soleil e uno dei più straordinari in assoluto che il mondo abbia mai visto.

DUO EXTEND: Aerial Straps

È formato dai due artisti di nazionalità slovacca Klára Trombíková e Richard Simoník . Klara e Richard hanno iniziato a praticare discipline circensi nel 2015. Entrambi hanno un background sportivo: Klara è una ex ginnasta nella ritmica della squadra nazionale slovacca, mentre Richard ha praticato a lungo parkour e arti marziali. Da quando hanno scoperto il circo e le arti acrobatiche hanno deciso di seguire d’in- traprendere insieme questa strada formando il Duo Extend.

PETRO SUKHORADA: Cyr Wheel

È un artista ucraino. Nato 32 anni fa, ha fatto parte della squadra nazionale di Ucraina di Kung fu ed è stato pluri-vincitore di Campionati mondiali ed europei della specialità. Nel suo curriculum anche animazione sulle navi da crociera Queen Elizabeth e Queen Victoria, ospite e animatore in tantissimi programmi televisivi in tutto il mondo. Ha intrapreso anche la carriera teatrale. Tra le sue specialità Iron Jaw, Arti marziali, Manipolazione Acrobatica, Danza e Giocoleria

RICCARDO FORTE: Master of Ceremony

È lui che accompagna il pubblico tra realtà virtuale e mondo reale. Un viaggio emozionante e imprevedibile, durante il quale rivela anche il proprio sorprendente talento musicale. Riccardo Forte è cresciuto a «La Bottega Teatrale», diretta da Vittorio Gassman. Vanta esperienze di primo piano in teatro, al cinema e in televisione: da Otello con Gassman e Doctor Faustus di Marlowe (nel ruolo di Lucifero), a numerose fiction e film di successo per Rai e Mediaset, fino alla grande popolarità raggiunta con La Melevisione (ben dodici stagioni), senza dimenticare Berni e il Faraone della Walt Disney al cinema, in cui è protagonista nel ruolo di direttore del museo egizio. Nel 2019 la puntata pilota della serie L’uomo nuovo – che lo vede protagonista – ha ricevuto l’Award Best Series 2019 all’Oniros Film Festival.

RIZOMA: Acrobatic Team

Un gruppo di oltre 13 energici, straordinari, emozionanti. In scena, un team affiatato, capace di rendere coinvolgente, magico e spettacolare TILT. Le loro performance mozzafiato – soliste e di gruppo –, i loro inarrivabili gesti atletici e le loro grandi interpretazioni coreografiche sapranno meravigliare gli spettatori sin dal primo istante. Il collettivo acrobatico Rizoma, fondato da Anatolii Zalevskyi, conferma quanto le arti circensi contemporanee siano omnicomprensive. Al suo interno, infatti, ogni disciplina è rappresentata: acrobatica, equilibrismo, giocoleria, comedy, hand to hand, handstands, straps, cyr wheel, chinese pole, aerial hoop.

SVETA FEDYANINA: Double Rope

Sveta è la più giovane del gruppo, 20 anni. Si è appena diplomata alla School of Circus and Variety Art di Mosca. Le Cirque Top Performers da sempre, ama dare opportunità a giovani di talento e Sveta ne è un esempio.

YVES DECOSTE & VALENTYNA SIDENKO: Hand to Hand

Due stelle mondiali in scena per ALIS con il nome di Duo Viceversa. Yves Decoste fa parte, sin dall’inizio, della compagnia Le Cirque Top Performers, che ha scelto dopo essersi esibito in grandi produzioni del Cirque du Soleil, tra le quali: La Magie Continue, Mystere, Quidam e Zed. Artista canadese celebrato in tutto il mondo, è stato premiato con il Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Queste le sue parole: «Provo gioia all’idea di un ritorno sulle scene in Italia. Attraverso la nostra performance, spero di trasmettere al pubblico un’emozione, una visione della vita, la serenità». Valentyna Sidenko è un’artista sublime, anche lei protagonista con il Cirque du Soleil in Zaia, Zed, Quidam e Joya. Talentuosa artista ucraina, a sei anni ha iniziato ad allenarsi alla Circus School. Ha frequentato, poi, il Cirque College di Kiev, prima di iniziare a esibirsi con successo in tutto il mondo.