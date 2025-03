Le basi neuroscientifiche dell’approccio ecologico sociale

Una giornata di studio dedicata al contributo delle neuroscienze a supporto dell’approccio ecologico sociale rivolta ad operatori sociali e sanitari, nonché ad insegnanti, volontari e cittadini a qualunque titolo.

Cecina: Ad organizzarla è il Laboratorio di Ecologia Sociale di ACAT Bassa Val di Cecina, in collaborazione con il Centro Documentazione sugli Stili di Vita Sani di Grosseto, con il patrocinio del Comune di Bibbona, del Comune di Cecina e della Società della Salute Valli Etrusche. Venerdì 28 marzo a partire dalle ore 14:30 nella sala Dante della biblioteca comunale di Cecina.

“Le idee fondamentali dell’approccio ecologico-sociale ideato dal prof Vladimir Hudolin rappresentano la cornice di pensiero all’interno della quale operano i Club di Ecologia Sociale, presenti nella nostra zona da 37 anni - spiega Maria Cercignani, coordinatrice del Laboratorio di Ecologia Sociale di ACAT Bassa Val di Cecina -. In questo incontro verrà preso in esame il ruolo centrale degli stili di vita per mettere a terra un reale sistema di prevenzione in campo sociosanitario, con riferimento anche alla salute mentale ed al benessere complessivo”.

“Questa giornata - tiene a sottolineare l’assessora alle Politiche Sociali Manuela Pacchini - è organizzata in collaborazione con la famiglia Ciarcia, in memoria di Francesco, il ragazzo bibbonese che ha perso la vita lo scorso agosto. Francesco si era avvicinato all’associazione e aveva iniziato a seguire un percorso. L’obiettivo è formare sempre di più le professionalità alla gestione e al riconoscimento delle fragilità al fine di poter supportare ragazzi come Francesco. Come Amministrazione Comunale sosteniamo l’iniziativa e confermiamo la volontà di portare avanti iniziative di sensibilizzazione e di supporto alla conoscenza delle tematiche affrontate ”.

I temi trattati in particolare saranno: il mito della dipendenza e il circuito della ricompensa, i neuroni a specchio, l’empatia e la cultura sociale (o spiritualità antropologica).

Interverranno:

Giuseppe Corlito, coordinatore dei corsi Hudolin, psichiatra, responsabile del Centro di Documentazione per gli stili di vita sani di Grosseto

Maria Cercignani, servitrice insegnante di Club, coordinatrice dei corsi Hudolin, assistente sociale, coordinatrice del Laboratorio di Ecologia Sociale di ACAT Bassa Val di Cecina O.d.V.

La partecipazione è gratuita per tutti e, per i professionisti sanitari e sociali, sono previsti crediti formativi. E’ richiesta l’iscrizione: 342.1971928 o acatbvc.laboecosociale@yahoo.it