Le Artistrocche di Flavia Musella alla libreria QB

Grosseto: Le “artistrocche” di Flavia Musella si apprestano alla loro uscita ufficiale. Oggi, giovedì 23 febbraio dalle 16.30 alle 19.00, l’autrice sarà alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto per il firmacopie del suo libro “Artistrocche” edito da Effigi.



Un libro incantevole, con la prefazione di Mauro Papa e le illustrazioni di Nadia Baglioni, che si mette dalla parte degli animali ridisegnandoli come protagonisti dell’arte. Dice Musella nell’introduzione al libro: “Qualcuno si è mai chiesto che cosa succederebbe se un animale entrasse all’improvviso in un quadro, in un movimento artistico o, meglio ancora, nel corpo di un pittore? Cosa ne uscirebbe fuori? Forse una strana figura che porta sul suo pelo, sulla sua spessa pelle o sulle sue squame, le tracce dei quadri che l’artista ha immaginato, i colori che ha usato e la grande fantasia che lo ha portato a creare “cose mai viste”. Bene, questo libro risponde alle domande che ci siamo fatti e anche a qualcuna ancora da fare. Questo libro è l’incontro di due mondi: quello animale e quello artistico che, insieme, creano un terzo mondo fantastico, dove tutto è possibile, basta lasciarsi prendere per mano e volare con uno Chagallo; vedere come si muove, nel suo pollaio, una gallina futurista o scendere nelle profondità del mare per incontrare un polpo pittore. Tutto il resto è soltanto da immaginare e in questo “nuovo” mondo, per fortuna, non esistono confini.”