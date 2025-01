Lavoro, Psicologi Toscani: “Cinque consigli per ripartire dopo le feste”

La presidente dell’Ordine Gulino: “La fine delle vacanze può provocare ansia, irritabilità o umore deflesso, a volte anche depressione. Fondamentale ripartire in modo graduale, ecco come”

Firenze: “Il rientro al lavoro dopo le vacanze natalizie è fonte di stress per molti toscani. Ne soffre di più chi vive già situazioni di disagio psicologico, ma può raggiungere chiunque”. A dirlo è la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino.

“Non stiamo parlando di una patologia ufficialmente riconosciuta, ma si tratta di condizioni psicologiche sempre più diffuse. Gli americani lo chiamano post vacation o holiday blues. Le festività, del resto, rappresentano un periodo in cui il tempo risulta sospeso e, con esso, i problemi, le scadenze, la sveglia per andare al lavoro, i rapporti a volte difficili nei contesti lavorativi. È come se ci riuscisse sempre meno mettersi in pausa, impossibilitati a vivere il tempo dell'attesa. Siamo sovrastimolati dalle performance, dagli obblighi, alla ricerca di esiti positivi sempre più precoci."

“Più le vacanze si configurano come un’oasi di relax, più il ritorno alla realtà di tutti i giorni rischia di essere difficile da affrontare. Questa dinamica incide maggiormente su chi soffre già di un disagio psicologico, come nei casi di depressione o di bassa autostima, e su quei soggetti che stanno attraversando momenti difficili a livello interpersonale, sia nella sfera privata che sul lavoro”.

“Darsi una serie di regole per affrontare al meglio la ripartenza è quindi fondamentale. La prima è quella di evitare 'l’effetto interruttore'. Non si può pensare di spegnere d’un tratto il sollievo delle vacanze e di calarsi immediatamente nella realtà precedente, fatta di ritmi sostenuti, moli di lavoro spesso importanti, viaggi nel traffico, orari da rispettare al minuto e potenziali attriti con le persone circostanti. Meglio, per chi può, iniziare a tornare al lavoro in modo graduale, magari ricominciando con una mezza giornata o anche un giorno intero, vicino al weekend”.

“Il secondo consiglio è quello di non interrompere del tutto le buone abitudini prese in vacanza, quando i tempi sono stati più dilatati: hobby, sport, letture, musica, amici, cinema e qualsiasi altra cosa per cui abbiamo avuto più spazio, più libertà di scelta, non devono essere azzerati all’improvviso”

“Il terzo accorgimento riguarda l’alimentazione: durante le feste si tende ad eccedere, ma quando ricomincia la vita di tutti i giorni bisogna stare attenti a curarla con maggior attenzione. Mente e corpo si influenzano reciprocamente. Allo stesso modo è fondamentale gestire bene il sonno: i ritmi delle vacanze ci hanno portato a dormire di più o diversamente e la mancanza di riposo può accentuare il senso di disagio e di stanchezza”.

“L’ultimo consiglio, non meno importante, è quello di mantenere il più possibile solide le relazioni che siamo riusciti a coltivare maggiormente nel periodo festivo, a livello di amicizie, famiglia e sentimenti, perché sono energie fondamentali tutto l'anno”.