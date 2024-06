Finanza Lavoro, le richieste in Maremma 3 giugno 2024

3 giugno 2024 195

195 Stampa

Redazione

Grosseto: Aziende maremmane ancora in cerca di personale per l'imminente stagione. Vediamo quelle che sono le offerte di lavoro da parte delle aziende del Centro Servizio Grosseto. 1) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche prima esperienza orario solo serale pat b automunito 2) Struttura ricettiva all’Albinia ricerca da giugno a settembre un bagnino con vitto e alloggio 3) Albergo zona Talamone ricerca una addetta al ricevimento dal 24 maggio al 30 settembre turni al mattina dalle 7.00 alle 14.30 e turno di pomeriggio dalle 14 alle 21 con un giorno di riposo non alloggio richiesta conoscenza della lingua inglese e gradita esperienza di almeno 1 stagione . 4) Si ricerca un addetta alla colazioni (6 mattine a settimana con 1 giorno libero) contratto part time 30h settimanali orario 4/6 ore al mattino deve turnare su 3 strutture la prima a Orbetello e le altre due a Talamone periodo 24 maggio /30 settembre non alloggio 5) Ristorante alle porte di Grosseto ricerca una cameriera di sala anche minima esperienza orario dalle 19 alle 23.30 pat b automunita non alloggio possibilità di lavorare anche nel periodo invernale urgente!!!! 6) Albergo a Punta Ala ricerca preferibile personale della zona ma si valuta anche alloggio un facchino ai piani, un capo partita, commisi di cucina e lavapiatti , uno chef de rang e un commis di sala, un barman e un commis di bar da giugno 2024 7) Ristorante a Marina di Grosseto ricerca un cameriere di sala almeno minima esperienza orario una settimana di mattina e uno di pomeriggio da maggio a settembre 8) Ristorante all’Isola del Giglio ricerca urgentemente una cameriera/e di sala da subito fino a fine settembre con 2 mezze giornate libere a settimana con vitto e alloggio 9) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca da maggio a settembre orario solo serale dalle 17.00 pat b automunita un cameriere di sala preferibile ma non indispensabile minima esperienza 10) Campeggio a Punta Ala ricerca urgentemente da giugno a settembre con possibilità di proroga un cameriere di sala anche prima esperienza e un barista con esperienza anche minima di cocktails si offre vitto e alloggio 11) Lavapiatti con solo minima esperienza orario serale per un campeggio a Castiglione della Pescaia non alloggio pat b automuniti da giugno a settembre 12) Albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un facchino ai piani contratto full time orario di mattina dalle 9.00 alle 15.00 da giugno al 30 settembre pat b automunito 13) Albergo alle Rochette ricerca urgentemente un addetto al ricevimento con esperienza almeno minima nel settore conoscenza lingua inglese orario su turni pat b automunito non alloggio 14) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un cuoco o aiuto cuoco con esperienza nel settore orario spezzato con 1 giorno di riposo possibilità di lavorare anche nel periodo invernale non alloggio 15) Residence nella zona di Sticciano ricerca un commis di sala anche pria esperienza orario nei mesi di giugno/luglio dal venerdì alla domenica servizio di cena solo 4h nel mese di agosto tutte le sere sempre part time 4h con 1 giorno di riposo pat b automunito 16) Albergo a Roccastrada ricerca urgentemente da giugno a settembre un aiuto cuoca con esperienza e una cameriera con esperienza si offre vitto e alloggio PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375 Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Lavoro, le richieste in Maremma Lavoro, le richieste in Maremma 2024-06-03T10:45:00+02:00 585 it Aziende maremmane ancora in cerca di personale per l'imminente stagione. Vediamo quelle che sono le offerte di lavoro da parte delle aziende del Centro Servizio Grosseto. PT3M /media/images/lavoro-11.jpg /media/images/thumbs/x600-lavoro-11.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 03 Jun 2024 10:45:00 GMT