Lavoro, le offerte della settimana in Maremma

Grosseto: A stagione ormai quasi giunta al termine, le aziende del Centro Servizio Grosseto sono ancora alla ricerca di personale per completare la stagione o da inserire nello staff autunnale. Vediamo quali le figure professionali maggiormente richieste.



1) Albergo a Roccastrada ricerca urgentemente una lavapiatti per la sera per il mese di settembre con possibilità di proroga a ottobre con vitto e alloggio



2) Albergo a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco senza particolare esperienza per il mese di settembre con possibilità di proroga a ottobre full time non alloggio

3) Hotel a Castiglione della Pescaia ricerca un portiere turnante 5 turni settimanali 2 notturni 3 diurni conoscenza lingua inglese e conoscenza pc preferibile esperienza minima nell’accoglienza e 2 cameriere ai piani orario 9/16 solo di giorno con 1 giorno di riposo settimanale per i mesi di settembre e ottobre non alloggio

4) Albergo a Marina di Grosseto ricerca un lavapiatti per il mese di settembre e ottobre anche prima esperienza non alloggio

5) Campeggio a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala minima esperienza per turno serale e un aiuto cuoco/tuttofare di cucina minima esperienza orario solo serale per il fine settimana spezzato dal 10 settembre al 19 ottobre pat b automuniti non alloggio

6) Albergo a Porto Santo Stefano ricerca uno chef di cucina con esperienza nel settore per terminare la stagione 2024 non alloggio

7) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore per i mesi di settembre e ottobre per poi iniziare la stagione 2025 a marzo /aprile per una stagione lunga si valuta vitto e alloggio

8) Albergo a Marina di Grosseto ricerca 2 cameriere di sala con esperienza nel settore per settembre e ottobre e anche periodi invernali e le feste natalizie possibilità di fare turno spezzato che solo serale o pranzo non alloggio

9) Albergo zona Seggiano ricerca un commis di cucina minima esperienza per il mese di settembre con vitto e alloggio

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM a grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375