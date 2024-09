Si torna a scuola, il quadro servizi bus Online su at-bus.it/it/serviziscolastici tutte info utili

Modifiche per le scuole di Gavorrano

Grosseto: Conto alla rovescia per la riapertura delle scuole: da lunedì 16 settembre, in coincidenza con la ripresa delle attività scolastiche, entrerà in vigore l’orario invernale e scolastico di tutti i servizi bus di Autolinee Toscane.



“at” invita i propri utenti a consultare la pagina dedicata sul sito at-bus.it e a sollecitare direttamente gli istituti su eventuali esigenze, ricordando che esistono canali ufficiali per segnalare problemi o richieste, che verranno sempre presi in considerazione da “at” in seno al Gtt, tramite il sito: www.at-bus.it/it/parla-con-at.

Visto che gli orari scolastici si avvicenderanno, come ogni anno, da provvisori a definitivi nell’arco di almeno un mese, l’azienda ricorda che eventuali modifiche decise in sede provinciale seguiranno lo stabilizzarsi degli orari stessi. L’assestamento definitivo, deciso sempre d’intesa con gli Enti locali, ci sarà quando gli orari diventeranno definitivi. Questo perché in ogni territorio ci sono scelte diverse da parte degli istituti, come ingressi o uscite anticipate o posticipate o scelte come un orario scolastico su 5 giorni o 6, il tutto con una lunga fase intermedia provvisoria.

Per il bacino di Grosseto le principali novità interessano i bus della zona di Gavorrano.

Scuole di Gavorrano

Linea 3/G: la corsa Gavorrano – Giuncarico dalle ore 13.05 viene posticipata alle 14.15.

Linea 27R: la corsa Giuncarico - Ribolla con partenza alle ore 13.40 viene posticipata alle ore 14.50.

Linea 31F: la corsa con partenza da Gavorrano alle ore 13.55 per Follonica (via 1° maggio) viene posticipata alle ore 14.05. La corsa dalle 14.30 con partenza da Follonica (via 1° maggio) per Gavorrano, viene posticipata alle ore 14.40. La corsa con partenza alle 13.50 da Follonica (via 1° maggio) è posticipata alle ore 14.35.

Nuova corsa linea 31F con partenza alle ore 13.40 da Follonica (via 1° maggio) per Gavorrano.

Linea 44C: - la corsa Ribolla – Roccastrada con partenza alle 14.05 viene posticipata alle ore 15.08.

Previste variazioni anche ai servizi bus che servono il complesso Floramiata.

Linea 56A: la corsa delle ore 16.53 da Piancastagnaio è anticipata alle 16.15; la corsa con partenza alle ore 17.05 da Stabilimento Sbrilli viene anticipata alle 16.30 per Abbadia SS, con partenza da Floramiata Sbarra.

Linea 21A: la corsa dalle 17.15 da Casa del Corto anticipa la partenza alle ore 16:30 da Castell’Azzara.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).