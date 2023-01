Lavoro, le offerte della settimana in Maremma

Grosseto: Con il nuovo anno tornano le offerte e richieste di lavoro da parte delle aziende del Centro Servizio Grosseto.



Vediamo quali le figure professionali maggiormente richieste.

2) Albergo al’Isola del Giglio ricerca per la prossima stagione estiva 2023 (marzo/aprile 2023) un cuoco/a con esperienza nel settore, due cameriere ai piani e una cameriera di sala con esperienza e conoscenza lingua inglese e minime conoscenze di bar /caffetteria si offre vitto e alloggio

3) Albergo a Capalbio ricerca per la prossima stagione da inizio aprile a ottobre diverse figure: pizzaiolo, pasticcere, commis di sala e cucina, chef de rang, secondo cuoco, cameriere ai piani si offre vitto e alloggio

4) Albergo a Monte Argentario ricerca per la prossima stagione 3 figure di alto livello con vitto e alloggio da marzo 2023 a fine ottobre 2023: maitre, barman e ricevimento senior

5) Stabilimento balneare nella zona di Orbetello ricerca un assistente bagnanti con brevetto anche prima esperienza preferibile personale della zona ma si valuta alloggio da giugno a settembre pat b automunito o moto munito

6) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per la prossima stagione 2023 (15 marzo/15 ottobre): 3 capi partita con esperienza nel settore, 2 chef de rang con conoscenza lingua inglese o tedesca, 1 barman con esperienza , 2 cameriere ai piani, 2 camerieri di sala anche minima esperienza, 1 addetta prime colazioni con esperienza di caffetteria, 2 cameriere ai piani con esperienza, 1 barman con esperienza di cocktails, 2 camerieri di sala anche minima esperienza e 2 aiuto cuochi con minima esperienza; no alloggio .

7) Albergo a Monte Argentario ricerca senza alloggio per la prossima stagione estiva 2022: receptionist, portiere notturno, cameriere ai piani, addetta colazioni, cuoco, aiuto cuoco e lavapiatti, chef de rang e commis di sala, barista di giorno e bar tender serale, bagnino di salvataggio con brevetto e aiuto bagnino, addetto contabilità e manutentore; tutte le mansioni con esperienza .

8) Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un addetto ricevimento, da aprile a settembre, preferibile conoscenza lingua tedesca, in ogni caso lingua inglese e minima esperienza si preferisce non alloggio ma si valuta

9) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca per la prossima stagione da aprile al 30 settembre (con proroga a ottobre) no alloggio pat b automuniti 1 cameriera ai piani, cameriere di sala, barman, cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti, giardiniere /manutentore e receptionist con esperienza sala bar preferibile tedesco ma indispensabile inglese e per receptionist tedesoo e inglese

10) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca per gennaio 2023 un aiuto cuoca orario serale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento all’interno della struttura

11) Residence a Principina a Mare ricerca un addetta ai piani/lavanderia orario di mattina con esperienza nel settore da maggio a ottobre e una barista/addetta colazioni con esperienza nel settore che faccia anche l aiuto ricevimento anche prima esperienza orario di mattina conoscenza obbligatoria della lingua inglese preferibile tedesco da maggio a fine settembre

12) Pubblico esercizio a Talamone ricerca per 7 mesi di lavoro orario principalmente serale pat b automuniti un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore , una lavapiatti con minima esperienza e un addetto ai secondi per fritti e grigliate di pesce

13) Albergo a 10 km da Grosseto ricerca una cameriera di sala con lingua inglese ed esperienza nel settore da gennaio 2023 all’inizio orario part time 12h settimanali poi 30h settimanali orario serale pat b automunita

14) Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/capo partita con esperienza di almeno 1 anno o scuola alberghiera da aprile a novembre orario mattino e sera, un cameriere di sala aprile/novembre almeno con minima esperienza orario solo serale pat b automuniti no alloggio

15) Albergo a Castel del Piano ricerca un cameriere di sala /addetto colazioni con esperienza per tutta la stagione invernale e anche possibilità d inserimento annuale personale della zona o zone limitrofe no alloggio

16) Ristorante a pochi chilometri da Grosseto ricerca da gennaio 2023 per i weekend poi full time serale un cameriere di sala anche minima esperienza pat b automunito

17) Residence nella zona di Braccagni ricerca un addetto ricevimento con inglese ottimo e preferibile tedesco saper gestire booking e social media da gennaio 2023 orario part time da aprile a novembre orario su turni mattina o pomeriggio pat b automunito

18) Ristorante all’Isola del Giglio ricerca 2 aiuto cuochi con almeno una stagione di esperienza da aprile/maggio a settembre con alloggio e 2 camerieri di sala con minima esperienza da aprile a settembre con alloggio

19) Pubblico esercizio a pochissimi chilometri da Grosseto ricerca per gennaio 2023 un aiuto cuoca con esperienza nel settore orario serale martedì riposo e domenica solo pranzo e una cameriera di sala preferibile apprendista minima esperienza martedì riposo e domenica a pranzo pat b automuniti

20) Ristorante a Magliano in Toscana ricerca un cuoco o secondo cuoco contratto a tempo indeterminato orario serale da gennaio 2023

21) Albergo a Punta Ala ricerca da maggio a settembre 2023 2 segretarie ricevimento, conoscenza di almeno due lingue straniere preferibile inglese e tedesco o francese e precedenti esperienza in hotel 4 stelle, 2 portieri turnanti con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese francese o tedesco e esperienza in 4 stelle, commis di rang anche prima esperienza apprendisti, chef de rang con esperienze conoscenza lingua inglese e cameriere ai piani con esperienza e addetti lavanderia con vitto e alloggio

22) Albergo a Marina di Grosseto ricerca da marzo a novembre/dicembre un addetto ricevimento con esperienza nel settore pat b automunita e conoscenza lingua inglese e cameriere di sala con esperienza

23) Albergo nella zona di Grosseto sud a 20km da Grosseto ricerca un cuoco/a da marzo 2023 con orario continuato pomeriggio/sera con esperienza pat b automunito

24) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca da aprile /ottobre 2023 un aiuto cuoco orario serale pat b automunito dalle 17 alle 24 con esperienza almeno minima nel settore

25) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco o aiuto cuoco con esperienza nel settore e cucina di pesce orario serale da marzo a ottobre no alloggio pat b automunito





Se vuoi candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il Centro Servizio di Grosseto tel 0564/416375