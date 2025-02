Lavoro, le nuove offerte della settimana in Maremma

Grosseto: Ecco le nuove offerte di lavoro della settimana in Maremma, da parte delle aziende del Centro Servizi Grosseto.

1) Ristorante ad Alberese ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore in a partire da marzo 2025 fino a ottobre 2025 orario principalmente nella stagione estiva serale con i weekend pranzo e cena nei medi aprile e maggio non alloggio pat b automunito (urgente)

2) Ristorante nella zona di Braccagni ricerca da metà marzo a settembre con possibilità di proroga a ottobre un responsabile di sala con esperienza nella gestione della sala della cantina dei vini (magazzino e ordini) e chiusura della cassa , servizio con turno unico solo la sera pat b automunita non alloggio

3) Albergo a Marina di Grosseto ricerca urgentemente una cameriera di sala con esperienza nel settore da aprile a ottobre turno unico o spezzato non alloggio pat b automunita

4) Stabilimento a Marina di Grosseto ricerca o bagnino con brevetto non alloggio da maggio a settembre orario su turni o anche un addetto spiaggia senza brevetto preferibile minima esperienza da maggio a settembre non alloggio orario su turni

5) Stabilimento balneare ad albinia ricerca 2 bagnini con brevetto full time orario (8 -14 o 14 -20) su turni da aprile non alloggio pat b automuniti

6) stabilimento balneare zona Albinia ricerca da aprile/maggio un aiuto cucina orario per pranzo max fino alle 15 preparazione panini la mattina e la friggitrice per pranzo , un tuttofare di cucina con esperienza per orario di pomeriggio dalle 15.30 alle 20 al max per finire le preparazione del giorno successivo e pulizie finali non alloggio pat b automuniti

7)) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco ai secondi piatti con esperienza di fritture e grigliate di pesce per i weekeend e festivi di marzo/aprile e maggio poi full time da giugno a settembre , un addetta alle pulizie la mattina dalle 5.30 per 4/5h part time da giugno ad agosto , un barista/barman con minima conoscenza dei cocktail di base per i weekeend di maggio poi da giugno a settembre non alloggio

21) Pubblico esercizio a Tirli ricerca un capo partita ai primi piatti con esperienza nel settore e preferibile anche di pasta fresca contratto stagionale da aprile a settembre ma possibilità successiva di lavorare tutto l’anno con vitto e alloggio orario spezzato, un lavapiatti preferibile della zona con almeno minima esperienza ma possibilità di alloggio da aprile a settembre orario spezzato e 2 camerieri di sala orario solo serale da aprile e maggio per i weekeend e festivi poi da giugno a settembre full time pat b automuniti si valuta alloggio ma si preferisce personale della zona visto un unico turno dalle 18.00.

8) Azienda nella zona di Capalbio ricerca una massaggiatrice con esperienza nel settore da aprile a fine ottobre .

9)Albergo nella zona vicino Castiglione della Pescaia ricerca da maggio a fine settembre un estetista con almeno minima esperienza , un bagnino , un aiuto manutentore, camerieri di sala , aiuto cuochi, cuochi e lavapiatti facchni e cameriera ai piani con alloggio e almeno minima esperienza

10)Campeggio alle rocchette ricerca un aiuto ricevimento/informazioni meglio se ha lavorato con impianti sportivi legato ad escursioni con biciclette conoscenza della lingua inglese 4 mesi di lavoro non alloggio pat b automunito orario su turni

11) Albergo a Marina di Grosseto ricerca da aprile a fine settembre (aprile e metà maggio weekeend e festivi) non alloggio un cuoco/a cucina semplice dalle 10 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 21.30 al max , un lavapiatti preferibile minima esperienza orario spezzato , un barista/caffetteria con minima esperienza di cocktails orario pomeriggio /sera 15.00-23.00 da giugno a settembre e un cameriere di sala minima esperienza con possibilità di fare orario su turni

12) Residence vicino a Marina di Grosseto ricerca un addetto alla reception per turno serale dalle 18.00 alle 23.00 part time (6gg con 1 gg libero) esperienza nel settore di ricevimento , competenze base di software informatici e conoscenza buona della lingua straniera da marzo 2025

13) struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Marina di Grosseto ricerca addette pulizie solo per extra (sabato e domenica) , camerieri di sala anche minima esperienza turno unico , banconista self service sia per turno di pranzo che serale , lavapiatti turno spezzato non alloggio da fine maggio a metà settembre pat b automunito

14) Campeggio nella zona di Punta Ala ricerca da aprile fine settembre cameriere di sala preferibile con esperienza nel settore turno spezzato con vitto e alloggio e un aiuto cuoco con esperienza minima sui secondi piatti con vitto e alloggio

15) Stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia ricerca 1 bagnino con attestato preferibile con esperienza pat e automunito da maggio a settembre 1 barista per la spiaggia max fino alle 21 con orario su turni e 1 lavapiatti con minima esperienza pat b automunito

16) Stabilimento balneare a Principina a Mare ricerca da fine maggio a metà settembre una cuoca con esperienza per turno per pranzo per la spiaggia dalle 10.00 alle 15.00 , 2 bariste con esperienza nel settore turni continuati uno dalle 7.30 alle 14.30 e uno dalle 13.30 alle 20.30 indicativo preferibile minima esperienza di cocktails di base e 1 addetta reception con almeno minima esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese per un part time dalle 8 alle 13.30 o dalle 13.30 alle 19.00 orari su turni a rotazione da fine maggio a metà settembre

17) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco /a con esperienza nel settore da marzo per i weekeend poi aprile a settembre con due mezze giornate di riposo turno spezzato , poi i weekeend di ottobre .

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375