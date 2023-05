Finanza Lavoro, ecco le offerte della settimana 15 maggio 2023

Redazione Grosseto: Le aziende del Centro Servizi Grosseto sono in cerca di personale per la stagione. Vediamo quali le figure professionali maggiormente richieste e le offerte di lavoro della settimana in Maremma.

1. Pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca un lavapiatti , e un cuoco da maggio a ottobre no alloggio pat b automuniti urgente 2. Pubblico esercizio all’Albinia ricerca max fino alle 20 un aiuto cuoco anche minima esperienza orario su turni a rotazione pat b automunita possibilità di inserimento all’interno della struttura 3. Urgentissimo albergo a Fonteblanda ricerca una cameriera ai piani con esperienza anche minima nel settore orario max fino alle 14.30 pat b automunita da maggio 2023 stagione lunga 4. Albergo a Marina di Grosseto ricerca con urgenza 1 cameriere di sala orario colazioni e cena no alloggio stagione lunga no alloggio anche minima esperienza 5. Albergo nella zona di Monte Argentario ricerca da giugno a settembre un bagnino con brevetto anche senza esperienza part time 35h settimanali orario su turni e 1 barista/cameriera anche prima esperienza orario 18/22 da giugno a settembre no alloggio 6. Pubblico esercizio all’Alberese ricerca urgentemente da maggio a ottobre orario solo serale un aiuto cuoco/a con esperienza pat b automunito no alloggio e un lavapiatti 7. Albergo a Marina di Grosseto ricerca una cameriera di sala almeno minima esperienza orario spezzato da maggio a ottobre con possibilità di lavorare anche il periodo invernale . 8. Albergo nella zona di Albinia ricerca 2 cameriere ai piani con minima esperienza orario solo di mattina e primo pomeriggio max fino alle 15 da giugno a settembre non alloggio 9. Ristorante nella zona di Sticciano ricerca 1 aiuto cuoca anche minima esperienza orario solo serale dalle 17 alle 24 da maggio a settembre e sempre per lo stesso periodo una cameriera di sala anche prima esperienza pat b automuniti non alloggio 10. Campeggio nella zona di Albinia ricerca per 4 mesi 1 barista anche minima esperienza orario anche di mattina con vitto e alloggio 11. Pizzeria a Marina di Grosseto ricerca un pizzaiolo con esperienza di forno a legna orario serale da maggio a ottobre con forse possibilità di lavorare anche d’inverno 12. Stabilimento balneare a Follonica ricerca una barista anche minima esperienza orario mattina/primo pomeriggio 13. Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca da maggio a ottobre un capo partita/cuoco, un aiuto cuoco, un commis di cucina e uno per sala/bar possibilità di fare orario spezzato o serale pat b automuniti 14. Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca una reception anche minima esperienza da maggio a settembre pat b automunita 15. Bar a Principina a Mare ricerca un cameriere specializzato da maggio a ottobre orario solo serale 16. Pubblico esercizio vicino a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco con esperienza orario serale stagione lunga pat b automunito 17. Pubblico esercizio all’Alberese ricerca un aiuto cuoco e lavapiatti almeno con minima esperienza (3 giorni solo sera 1 giorno libero e 2 giorni pranzo e cena ) no alloggio pat b automunito da maggio a ottobre urgente 18. Pubblico esercizio a Tirli ricerca un cameriere di sala con esperienza almeno minima nel settore orario solo serale da maggio 2023 si preferisce personale della zona ma si valuta anche alloggio 19. Albergo a Marina di Grosseto ricerca una cameriera ai piani con esperienza nel settore dalle 7 alle 11 di mattina 20. Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un portiere di notte con minima esperienza e conoscenza almeno discreta della lingua inglese da maggio 2023 21. Campeggio a Punta Ala ricerca un aiuto cuoco con minima esperienza e uun cameriere con minima esperienza si offre vitto e alloggio 22. Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca una banconiera per preparazione panini e stare al banco minima esperienza orario di giorno max fino alle 16 pat b automunita 23. Albergo all’Isola del Giglio ricerca con vitto e alloggio una cameriera ai piani con esperienza e un cameriere di sala con esperienza e conoscenza lingua inglese 24. Albergo e ristorante a Monte Argentario e Hotel vicino a Orbetello ricerca un portiere di notte, 1 cameriera ai piani, 1 aiuto pizzaiolo, 3 camerieri di sala e una segretaria al ricevimento 24h settimanali pat b automuniti e per il ristorante un cameriere di sala e un aiuto cuoco e lavapiatti Se vuoi candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il Centro Servizio di Grosseto tel 0564/416375 indicando l’offerta e la mansione per la quale intendi candidarti.

