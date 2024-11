Attualità Lavori in Squadre 1, via al progetto esecutivo 19 novembre 2024

Grosseto: Approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della strada extraurbana Squadre 1. L'importo delle opere ammonta a 157mila euro. "Compito dell'amministrazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – è quello di manutenere in piena sicurezza le arterie viarie che insistono sul territorio comunale. In questo caso interveniamo in una zona particolarmente complessa e che necessitava di lavori".



