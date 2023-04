Lavori di manutenzione stradale: modifiche al traffico in Città. Vedi Dove

Grosseto: Lavori di manutenzione stradale e modifiche al traffico nei pressi del Sacro Cuore a Grosseto. I lavori sono previsti dalle 8:30 alle 17:30 di giovedì e venerdì 27 e 28 aprile.

Pertanto, è istituito il divieto di transito in via Lucania, nel tratto compreso tra via Della Pace e il civico 22, per lavori di manutenzione straordinaria.