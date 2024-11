Attualità Lavori di manutenzione al parcheggio Ex Ilva e via dei Pini 5 novembre 2024

Follonica: Programmati interventi per le mattine di giovedì 7 e venerdì 8 novembre per la manutenzione di due parcheggi, il primo nell’area Ex Ilva di fronte alla Chiesa di S. Leopoldo e il secondo in via dei Pini. Il Comune rende noto che per le mattinate di giovedì 7 e venerdì 8 novembre sarà in vigore il divieto di parcheggio presso le due seguenti aree: - giovedì 7 novembre, dalle 8:30 a fine lavori, il divieto riguarderà il piccolo parcheggio nell’area Ex Ilva di fronte la Chiesa di S. Leopoldo per l’intervento di sistemazione di una breccia; - venerdì 8 novembre, dalle 8:00 a fine lavori, il divieto riguarderà il parcheggio di via dei Pini, nei pressi del parco che durante l’estate ospita i giochi gonfiabili e le sagre dello sport. Si chiede la massima collaborazione, seguendo i divieti apposti, al fine di liberare le due aree dai mezzi, cosicché i lavori possano iniziare agli orari stabiliti, in modo che gli interventi possano terminare a fine mattina.

