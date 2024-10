Attualità Laurea magistrale in casa Gelso-Relli 28 ottobre 2024

Grosseto: Laurea magistrale in casa Gelso-Relli. Il giovane Angelo Maria, figlio dell’avvocato Alessandro e di Concetta Relli, si è infatti laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Siena, proseguendo un percorso di famiglia, visto che anche il fratello maggiore Gaetano Maria è impegnato in ambito forense. Emblematico il titolo della tesi “La tutela della disabilità: L’inclusione sociale e lavorativa”, discussa con relatore il professor Antonio Loffredo e il correlatore Giovanni Calvellini. A ispirare il giovane Gelso nella stesura della tesi di laurea pare sia stato il suo grande amico, l’attore Andrea De Dominicis, conosciuto dalla famiglia da oltre trent’anni. Angelo Maria, vorrà applicare le sue competenze nello studio del padre, del quale aspira a diventarne la lunga manu, studio che da oltre 50 anni è specializzato nel settore della invalidità civile. Ad Angelo Maria le congratulazioni della redazione per una lunga e proficua carriera forense, ricca di soddisfazioni e successi.

