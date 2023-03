"Latte di fico verde": il libro di Bianca Gabrielli si presenta a QB

Grosseto: Un libro ambientato tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il 2002, è quello che viene presentato domani, martedì 28 marzo alle 18 alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto. Si tratta di “Latte di fico verde” (ed. Maqnni) e insieme all’autrice Bianca Gabrielli, ne parla il giornalista Norberto Vezzoli. Durante la presentazione sarà offerto un aperitivo ispirato al libro.



Il libro

La storia si svolge tra la fine della seconda guerra mondiale e il 2002, tra Parigi e Milano, con richiami all’infanzia dei due protagonisti in Tunisia e in Calabria. Haim e Marta non si conoscono, e, in comune, hanno solo l’origine ebraica e l’emozione che suscita in entrambi il ricordo dei profumi mediterranei che hanno avvolto la loro infanzia. Intorno il loro mondo di lavoro e di amici, un intreccio di storie e di emozioni. E, forse, un giorno si incontreranno.

Il libro è una memoria e uno sguardo sulla generazione del primissimo dopoguerra, quella nata sotto le ultime bombe, o, subito dopo, e che ha avuto il compito di costruire dalle macerie. Racconto di ricordi e ferite, spesso inconsapevoli, di cui hanno ascoltato la storia, respirato il dolore.

“Non è la storia della mia vita – afferma Gabrielli- ma sicuramente ci sono luoghi e momenti che ho vissuto. Certamente le emozioni della mia vita, man mano che scrivevo, diventavano le emozioni dei miei personaggi”

Si legge nella motivazione della menzione d'onore ricevuta dal libro al premio "Le parole arrivano a noi dal passato": "𝑈𝑛 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑧𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑓𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛'𝑒𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒, 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖̀ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑖𝑒𝑟𝑖 𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑓𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎𝑝𝑢𝑡𝑎 𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎. 𝐼𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎, 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎."

Bianca Gabrielli è nata a Cannero Riviera, in Piemonte, nel 1944, vive a Milano. Ha insegnato Lingua e letteratura francese nelle scuole superiori, è sempre stata attivamente impegnata in politica e nel sociale.