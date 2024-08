Laguna, sindaco: Situazione stabile, registriamo un lento miglioramento

In corso l'installazione dell'apparecchio per il monitoraggio dell'aria e la messa in posa delle panne



Orbetello: «La situazione della Laguna resta stabile, favorita dai venti di maestrale. Registriamo un progressivo miglioramento, ma l'attenzione resta alta» lo rende noto il sindaco del Comune di Orbetello Andrea Casamenti.

«Questa tendenza – spiega il primo cittadino di Orbetello – ci permetterà di poter diminuire progressivamente le forze in campo, pur mantenendo attivo il servizio di controllo e raccolta lungo le sponde, sia a terra che con mezzi anfibi, con particolare attenzione al centro abitato. Inoltre è iniziata la messa in posa delle panne di contenimento che dovrebbe concludersi nelle prossime 24 ore. Le panne, in corso di posizionamento alla foce del canale di Ansedonia, sono una misura sperimentale volta a favorire un regolare deflusso a largo delle acque dal canale».





«All'inizio della diga – aggiunge Casamenti – è stato, inoltre, posizionato da Arpat ad inizio il misuratore dell'aria che avevo richiesto ufficialmente come misura assolutamente solo precauzionale. Per la zona di Ansedonia continua il campionamento straordinario da parte di Arpat, delle acque di fronte agli stabilimenti balneari, richiesto in sede di Coc come misura cautelativa aggiuntiva. I risultati del campionamento effettuato il 2 agosto indicano le acque idonee alla balneazione e perciò ribadiamo che tutte le nostre spiagge risultano regolarmente balneabili anche grazie all'imponente lavoro messo in campo dalla nostra amministrazione, coordinato in modo esemplare dai nostri uffici ed effettuato con abnegazione dagli operatori delle ditte».

«Il Comune, poi – conclude il sindaco - già da un paio di settimane circa, ha disposto a proprie spese analisi aggiuntive straordinarie nel canale, nella Laguna e nel mare in zona Ansedonia per un totale di 60 campioni raccolti in 20 giorni a giorni alterni. Tali campionamenti vengono poi inviati ufficialmente ad Arpat per le analisi, i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della Asl».