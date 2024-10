Laguna Orbetello: Rossi (Fdi), primo passo storico in svolta gestione

Grosseto: “Il testo definitivo della legge sull’istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e del consorzio questa mattina è stato approvato all’unanimità, in sede legislativa, in commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

Il consorzio andrà a gestire il futuro di questo importante e delicato habitat unico in Italia. La laguna da anni vive in uno stato di precarietà gestionale, prima attraverso una gestione commissariale durata per oltre vent’anni, ed oggi attraverso la guida, principalmente, della Regione Toscana. Direzione, quest’ultima, che ha fatto emergere molte criticità, come quella che ha portato alla anossia della scorsa estate che ha comportato un'importante moria di pesci.

Finalmente, grazie al licenziamento odierno della proposta di legge in commissione della Camera, si compie un passo storico e decisivo per l'iter di questo importante provvedimento, del quale sono relatore e primo firmatario. La pdl appena approvata, passerà adesso all’analoga commissione in Senato, per essere discussa ed eventualmente approvata divenendo, così, legge definitiva. Aver portato a termine l'iter di una legge a mia firma, non rappresenta soltanto una soddisfazione personale, ma lo è soprattutto per il territorio maremmano che da troppo tempo aspetta la soluzione di una problematica mai risolta”. Lo scrive, in una nota, il deputato grossetano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.