Laguna, il sindaco: Situazione stazione stabile. Iniziate le operazioni per la posa delle panne

Orbetello: «La situazione è stabile in Laguna. Oggi sono iniziate le operazioni propedeutiche per la messa in posa delle panne e siamo ancora in attesa delle immagini satellitari per una valutazione più accurata» a farlo sapere il sindaco Andrea Casamenti.



«Con il maestrale – dice il sindaco – la situazione resta stabile e, anzi, possiamo parlare di un prudentissimo ottimismo. Oggi sono stati caricati gli escavatori e, da domani, si vedranno arrivare i primi mezzi da lavoro per consentire la messa in posa delle panne all'uscita del canale di Ansedonia. Intanto le forze in campo hanno lavorato prontamente, raccogliendo il pesce spondato stanotte sulle sponde di ponente sia con barchini che da terra. Si rende necessario ribadire che l'attività di mappatura propedeutica alla raccolta ha dato priorità alle sponde antropizzate. Resta attivo il monitoraggio. Il lavoro che è stato fatto dal Comune è davvero incredibile, caratterizzato da prontezza e velocità. Voglio ringraziare tutti coloro, in primis gli uffici, che lo hanno reso possibile».

«Da parte nostra – conclude il sindaco - rimaniamo in attesa dell'approvazione della legge che riguarda il parco ambientale della Laguna, che abbiamo richiesto più volte sottolineandone l'urgenza e rappresentando, anche in sede di visita della commissione ambiente, la richiesta del Comitato tecnico scientifico, il quale chiede anche la predisposizione di apposito emendamento alla proposta di legge in corso di discussione che consenta la definizione delle procedure per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali, sulla scorta di quanto fatto per la laguna di Venezia».