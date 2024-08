Laguna, il Governo in visita a Orbetello. Sopralluogo del sottosegretario ambiente Claudio Barbaro

Laguna, il Governo in visita a Orbetello. Il sindaco: «Finalmente un percorso strutturato per dare risposte al territorio»

Orbetello: In visita a Orbetello il sottosegretario all'ambiente Claudio Barbaro, Fratelli d'Italia, che è arrivato per rendersi conto di persona della situazione della Laguna ed è stato accolto dal sindaco, Andrea Casamenti, dall'assessore all'ambiente, Luca Minucci e dal consigliere con delega al mare e demanio, Ivan Poccia.





Insieme al sottosegretario, sono arrivati a Orbetello il Prefetto di Grosseto, la dottoressa Paola Berardino, la senatrice Simona Petrucci e gli onorevoli Fabrizio Rossi e Marco Simiani: «Ringraziamo il sottosegretario Claudio Barbaro per la vicinanza sua e del Governo – dice il primo cittadino – al quale ho relazionato cosa è successo, a che punto siamo e l'imponente lavoro dell'ufficio di protezione civile del Comune, che ha organizzato con prontezza e celerità il contenimento della situazione. La presenza del sottosegretario ci ha dato l'occasione di aprire un canale diretto con il Governo per sottolineare i problemi strutturali che affliggono l'ecosistema e poter avanzare alcune proposte risolutive, che non possono non tenere conto dei costi. Abbiamo colto, inoltre, l'occasione di ringraziare sia i promotori della legge nazionale riguardante la Laguna che il sottosegretario perché la creazione del consorzio sarà il primo vero passo concreto che porterà il ministero, insieme agli altri Enti coinvolti, a occuparsi di Laguna in modo strutturale».





«Un dato molto importante – sottolinea l'assessore all'ambiente del Comune di Orbetello, Luca Minucci – è che, insieme al sottosegretario, sono arrivati anche l'ammiraglio Francesco Tomas, direttore generale tutela del mare e della biodiversità del ministero dell'ambiente, e Stefano Laporta presidente di Ispra, il quale ha aperto alla possibilità di estendere anche per la nostra Laguna la normativa per il trattamento dei fanghi vigente a Venezia. Inoltre è necessario evidenziare l'impegno del Governo a dare risposte al nostro territorio, anche attraverso la celere approvazione della legge che costituisce il parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello, che istituisce un consorzio di gestione con la permanente presenza del Ministero dell'ambiente. Occorre precisare che il milione di euro è previsto per il funzionamento stesso del consorzio e invece, per quanto riguarda le opere necessarie in Laguna, il budget sarà deciso di volta in volta in base alle necessità di intervento».

«Come Fdi Orbetello – aggiunge il consigliere delegato Poccia - siamo davvero soddisfatti della massiccia presenza del Governo sul nostro territorio. La presenza dei parlamentari e del sottosegretario ha dimostrato la forza e la volontà con il quale la nostra Laguna è ormai al centro dell’agenda del Governo. Ma la vera svolta consiste nel fatto che oltre alla pressante volontà politica si è portato sul territorio la struttura amministrativa con la presenza dell’ Ammiraglio Tomas quale segno che ai proclami poi seguiranno i fatti».





«Per quanto riguarda l'emergenza – conclude il sindaco Casamenti – abbiamo fatto presente l'urgenza di alcuni interventi, che sia sottosegretario che parlamentari presenti si sono impegnati a rappresentare a Roma. Per il momento la situazione della Laguna resta in lieve miglioramento e siamo in attesa dei primi dati Arpat del monitoraggio dell'aria, ma resta il fatto che abbiamo bisogno di supporto per scongiurare ulteriori crisi che possano mettere a rischio la nostra economia. Torniamo a ringraziare il nostro consigliere delegato alla Protezione Civile, Roberto Berardi, e quanti si sono impegnati a contenere la situazione, salvaguardando così le nostre coste e di conseguenza la stagione turistica».





"Ringraziamo il sottosegretario Barbaro – dichiarano la senatrice Simona Petrucci e il deputato Fabrizio Rossi, primo firmatario e relatore in Commissione Ambiente del disegno di legge per la costituzione del consorzio e del parco ambientale della laguna – perché insieme al ministero e al governo, anche nel caso della laguna di Orbetello e delle sue traiettorie di sviluppo, ha sempre agito con concretezza: ne è prova la reale tempestività con la quale ci si sta muovendo per condurre in porto quanto prima il progetto di creazione del consorzio, che darà risposte ai cittadini dopo anni di crisi irrisolte e di mancanza di programmazione. Questo territorio, finalmente, potrà guardare al futuro con prospettive radicalmente diverse, attraverso una solida valorizzazione ambientale, sociale, turistica ed economica".



