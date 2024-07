Laguna di Orbetello, sopralluogo di Monni e Marras

"Situazione critica, prosegue attento monitoraggio in sinergia col Comune”

Firenze: “La situazione, grazie al vento di maestrale che si è alzato, è in lieve miglioramento pur rimanendo una situazione critica che va monitorata con attenzione ed in piena sinergia con il Comune di Orbetello”. Così gli assessori Monia Monni (ambiente) e Leonrado Marras (turismo e attività produttive) che stamani hanno fatto un sopralluogo nella Laguna di Orbetello insieme al sindaco Andrea Casamenti

“La realtà è evidente - dicono- e sotto gli occhi di tutti: soffriamo, soprattutto in questi delicati ecosistemi, gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici e urgono interventi infrastrutturali che devono trovare sostengo da parte del Governo. Come Regione abbiamo dato continuità con nostre risorse alla gestione della Laguna, ma evidentemente non basta e continuiamo a chiedere che lo Stato faccia la sua parte per difendere un luogo unico e straordinario”.

“Tra poche ore condivideremo con il presidente Giani, che ha già manifestato la sua massima attenzione e piena disponibilità, e la Giunta la situazione che abbiamo registrato stamani durante il sopralluogo. Riteniamo – concludono- ci siano gli estremi per la dichiarazione di emergenza regionale, per chiedere al Governo lo stato di calamità naturale e per predisporre aiuti per gli operatori economici danneggiati”.