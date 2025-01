Attualità Laboratori Didattici al Museo e in Biblioteca – Gennaio e Febbraio 2025 13 gennaio 2025

Tutte le nuove attività speciali del MAGMA e della Biblioteca della Ghisa per iniziare il 2025 con creatività e divertimento, a partire dal 20 gennaio Follonica: A partire da lunedì 20 gennaio 2025, partiranno i nuovi laboratori per bambini, per iniziare l'anno con energia e nuove idee. Di seguito le date e gli orari degli appuntamenti: - Buoni propositi per l'anno nuovo - Biblioteca della Ghisa, 20/01/2025 ore 17:00 - Role Play: The Foundry Workers – MAGMA, 29/01/2025 ore 16:45 - San Valentino tra cuori e amicizia - Biblioteca della Ghisa, 10/02/2025 ore 17:00 - Crea la tua maschera di Carnevale – MAGMA, 19/02/2025 ore 16:45 Per info e prenotazioni rivolgersi a MAGMA: 0566 59027 (dalle 15.30 alle 19.00 tutti i giorni tranne il lunedì) - frontoffice@magmafollonica.it BIBLIOTECA DELLA GHISA: 0566 59246 (16.00 - 19.00 lunedì, martedì, giovedì e venerdì; 9.15 - 12.45 sabato) - biblioteca@comune.follonica.gr.it



