“La voce di ogni strumento”, rinviato al 6 gennaio il concerto al Cemivet

Il maestro Gloria Mazzi: «Siamo vicini ai militari del Centro militare veterinario di Grosseto per il grave lutto che ha colpito l'intera comunità»

Grosseto: Il concerto “Vivaldi dirige Vivaldi” in programma al Cemivet sabato 11 novembre è rinviato a sabato 6 gennaio in seguito al grave lutto che ha colpito il Centro militare veterinario di Grosseto con la tragica scomparsa di Claudio Cadeddu in Kosovo.

«Siamo vicini al comandante e a tutti i militari del Cemivet in questo momento di grande dolore per l'intera comunità – dichiara il maestro Gloria Mazzi, presidente di Agimus e direttore artistico della rassegna “La voce di ogni strumento” – e d'intesa con i vertici del centro abbiamo ritenuto doveroso rinviare il concerto, dedicandolo al ricordo di Claudio Cadeddu. Ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi colleghi».

“Vivaldi dirige Vivaldi” andrà in scena dunque sabato 6 gennaio alle ore 17.30 al Cemivet di Grosseto, con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta dal maestro Paolo Vivaldi, con il maestro Paolo Carlini al fagotto solista. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ticketgate al link https://www.ticketgate.it/event/vivaldi-dirige-vivaldi/.

Il prossimo appuntamento della rassegna musicale “La voce di ogni strumento” è invece in programma domenica 17 dicembre alle ore 17.30 al Teatro Moderno di Grosseto con il concerto di Antonella Ruggiero. Anche in questo caso i biglietti sono in prevendita online su Ticketgate al link https://www.ticketgate.it/event/arpeggio-elettrico/. Per informazioni: 339 7960148; www.agimusgrosseto.it.