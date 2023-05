Attualità La Vico presenta “A spasso tra le stelle”: evento conclusivo 26 maggio 2023

Redazione Grosseto: In occasione degli ultimi giorni dell’anno scolastico la scuola secondaria di primo grado “G.B. Vico” - Istituto Comprensivo 5 Grosseto apre nuovamente le sue porte alle famiglie e a tutti gli interessati per presentare la mostra finale del progetto “A spasso tra le stelle” che ha visto coinvolte le classi terze dell’istituto.

L’evento avrà luogo lunedì 29 maggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nelle aule della scuola di Viale Uranio allestite appositamente dagli studenti per l’occasione. Il progetto è stato curato dalle docenti referenti Prof.sse Giorgia Baldoni e Francesca Burali con il contributo della Dirigente Scolastica Francesca Iovenitti, e ha visto il susseguirsi di diversi eventi e attività svolte durante tutto l’arco dell’anno scolastico. L’allestimento della mostra dedica ampio spazio ad attività multimediali e interattive e rispecchia l’interdisciplinarietà propria del progetto. Durante la visita sarà possibile: partecipare ad attività laboratoriali seguiti dal team “Astro-Lab”, incontrare gli astronauti della missione Apollo 11, fare una chiacchierata con Galileo Galilei, emozionarsi tra i colori delle opere d’arte “spaziali” realizzate dagli studenti e scoprire le attività svolte dagli esperti esterni. Chi fosse interessato o anche solo incuriosito non può lasciarsi scappare questa “passeggiata spaziale” con i ragazzi della Vico.

