La vicinanza di Confcommercio a Monica Volpi (Palomar)

Grosseto: Confcommercio Grosseto, nelle persone del presidente Giulio Gennari e del direttore Gabriella Orlando, vuole manifestare tutto il proprio calore e la propria vicinanza a Monica Volpi, titolare della libreria Palomar di Grosseto e storica associata Ascom, per i fatti avvenuti all’alba di ieri.



“Confcommercio Grosseto è come una grande famiglia composta da associati, dipendenti, dirigenti e collaboratori – dicono Gennari e Orlando – Ogni qualvolta accade qualcosa di brutto a uno di noi è come se accadesse un po’ a tutti. Per questa ragione la notizia di ieri ci ha turbati molto e vogliamo ribadire anche in maniera pubblica che, come sempre in questi casi, tutte le nostre energie sono a disposizione della nostra associata per quanto le dovesse occorrere. A Monica vanno altresì tutti i nostri cari auguri per una pronta guarigione”.