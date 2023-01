La Uisp accresce i servizi sportivi: pronto un nuovo campo polivalente

Grosseto: Classico taglio del nastro quello che si è tenuto stamattina presso il nuovo campo polivalente situato presso gli impianti della sede provinciale della Uisp di Viale Europa a Grosseto. A fare gli onori di casa, oltre che il presidente provinciale, Sergio Perugini, il vice Massimo Ghizzani e Maurizio Zaccherotti di Terramare, l’assessore allo sport e vicesindaco di Grosseto, On.le Fabrizio Rossi, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Angela Amante e della delegata de lConi provinciale Elisabetta Teodosio.





La cerimonia del taglio del nastro si è svolta davanti al cancello del nuovo campo in erba sintetica, che andrà ad ampliare gli altri spazi e strutture della Uisp per le attività del gioco del tennis e del calcio a 5. In campo stamattina molti giovani calciatori.



“Oggi è un bellissimo giorno per inaugurare questa struttura. – commenta l’On.le Fabrizio Rossi – Vedo che sta proseguendo attivamente, sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, l’attività di riqualificazione degli impianti sportivi della sede Uisp di viale Europa. Anche questo serve per offrire alla cittadinanza un impianto polivalente dove poter praticare diverse discipline sportive”.

“Il mio ringraziamento va alla Uisp che è sempre molto presente con le sue iniziative e con il suo sostegno allo sport. Bello permettere ai nostri ragazzi, che sono il nostro futuro, di poter svolgere attività sportive in strutture sempre più nuove e migliorate”, ha concluso Fabrizio Rossi.