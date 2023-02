La Toscana del vino protagonista di Slow Wine Fair 2023

A BolognaFiere dal 26 al 28 febbraio

Firenze: La Toscana è tra i protagonisti della seconda edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 26 al 28 febbraio 2023. Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition e riunisce ancora una volta 750 cantine selezionate da Slow Food e operatori della filiera del vino provenienti da 21 Paesi e da tutte le regioni italiane.



Tra questi, al 16 febbraio la commissione di assaggio della fiera ha confermato la partecipazione di 96 cantine della Toscana, dove, secondo la guida Slow Wine 2023, il panorama vitivinicolo è in salute non solo grazie ai suoi ottimi vini, ma anche perché le aziende, grandi o piccole, non si accontentano del prestigio personale o del territorio di appartenenza. Ci sono progetti, riflessioni, investimenti, sperimentazioni e rimodulazioni sia in campagna che in cantina, dimostrando un fermento costante. I produttori toscani sentono gli stimoli e reagiscono, raggiungendo un livello di consapevolezza critica che si ripercuote sulla sensibilità interpretativa. Attualizzare la produzione significa rendere i vini intimamente connessi con i loro luoghi di origine, senza finzioni. La qualità dei vini toscani si caratterizza in modo diverso rispetto al passato e non ha bisogno di parametri prestazionali. Questo è dimostrato dalle storie raccolte, che mostrano la dignità territoriale di molti vini toscani, confermando l'autorevolezza e la credibilità della regione.

Provincia di Grosseto

Antonio Camillo - Manciano

Bakkanali – Seggiano

Civettaio - Civitella paganico

Marco Benvenuti - Magliano in Toscana

Monterò - Magliano in Toscana

Muralia - Roccastrada

Pieriniebrugi - Campagnatico

Podere Riparbella - Massa Marittima

Tenuta Casteani - Gavorrano

Tenuta Montauto - Manciano