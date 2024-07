Si terrà in Piazza dei Miracoli a Pisa il 20 luglio



Massa Marittima: Il 20 luglio la Società dei Terzieri Massetani parteciperà al 57° Torneo nazionale della balestra antica all’italiana della Federazione Italiana Balestrieri (FIB).

Per la prima volta nella sua storia il Torneo si terrà a Pisa nello splendido scenario di Piazza del Duomo, conosciuta come Piazza dei miracoli patrimonio UNESCO dell’umanità.

Il Torneo porrà di fronte per la 57° volta le migliori compagnia di balestrieri: Federazione balestrieri di San Marino, Compagnia Balestrieri di Lucca, la Società Terzieri Massetani di Massa Marittima, la Società Balestrieri della città di Volterra, Gruppo dei Balestrieri di Porta San Marco di Pisa quest’ultimi organizzatori dell’evento.

A difendere i colori di Massa Marittima saranno i 15 balestrieri: Manetti Francesco, Pesci Tommaso, Benini Marco, Masserizzi Alessio, Pazzini Tommaso, Gabbrielli Cosimo, Gori Gianni, Gentili Patrizio, Toninelli Lorenzo, Zago Giancarlo, Stanghellini Alberto, Melis Angelo, Costagli Maurizio, Rosticci Alessandro, Pranti Andrea. Una squadra di valore nella quale figurano già due vincitori del Torneo, numerosi vincitori del Balestro e tanti promettenti giovani che già hanno dimostrato il loro valore. Massa Marittima ha vinto 11 volte il titolo a squadre e 17 volte il Collare di Re della balestra.

L’evento è stato presentato a Pisa, città organizzatrice, dall’Assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, da Cristiano Scarpellini, presidente Balestrieri di Porta San Marco e da, Renzo Ciangherotti, Segretario Balestrieri di Porta san Marco.

Un evento organizzato a cura del Gruppo Balestrieri di Porta San Marco, A.P.S. di Pisa e con il patrocinio di Comune di Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione conl’Associazione di volontariato e protezione radio il Falco di Pisa, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Pontedera, Croce Rossa Italiana, Sezione di Pontedera, gli armigeri di Ponte di Sacco e la Magistratura del San Martino del Gioco del Ponte di Pisa, i cui banchi di tiro saranno allestiti nella porzione di prato di piazza Duomo, nell’angolo tra Porta Nuova, la Torre del Catallo e Torre del Leone.

Renzo Ciangherotti Segretario della Compagnia dei Balestrieri di Porta San Marco manifesta tutta la sua soddisfazione: “Esser riusciti ad organizzare in Piazza dei Miracoli, gentilmente concessa dall’Opera della Primaziale Pisana, il Torneo Nazionale della Balestra antica rappresenta un vanto per tutti noi, oltre ad un orgoglio per la stessa Federazione Italiana Balestrieri che ha voluto sostenerci e concederci questa opportunità attraverso un anno intero di progettazione e programmazione di cui siamo ora a raccoglierne i frutti, con i balestrieri a sfidarsi per vincere l’ambito collare che spetta al “Re della Balestra”, mentre da parte nostra abbiamo altresì predisposto un palio dipinto da un nostro volontario riproducendo la Madonna di sotto gli Organi che è la protettrice della città di Pisa e che sarà destinato alla Compagnia di appartenenza del Campione assoluto, con la speranza che possa rimanere a Pisa“.

La manifestazione inizierà alle ore 15.45 con la partenza del corteo storico da piazza Arcivescovado, attraversamento piazza Duomo.

Ore 16.00 solenne cerimonia religiosa (benedizione dal sagrato della Cattedrale alle Compagnie);

Ore 16.15 Ingresso in lizza, saluti dei Gruppi;

Ore 16.30 Inizio tiri di gara tra le Compagnie di Balestrieri;

Ore 19.00 proclamazione vincitori e cerimoniale.

Si prevedono numerosi tifosi al seguito dei balestrieri massetani per sostenerli nella impegnativa gara.