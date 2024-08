Sport La Sensini in Rai commenta commossa l’oro olimpico nel windsurf 4 agosto 2024

Porto Santo Stefano: Ventiquattro anni fa era Alessandra Sensini che a Sydney 2000 faceva salire l’Italia sul podio più alto nel windsurf e sabato 3 luglio a Marsiglia a ripetere l’impresa cinque stelle è stata Marta Maggini, cagliaritana, prima nella gara del così detto windsurf volante una specialità nuova a livello olimpico.

Artemare Club che segue la vela delle Olimpiadi 2024 ha festeggiato ai commenti commossi in diretta di Alessandra Sensini che segue la vela italiana per la Rai con Giulio Guazzini, amico di lunga data del comandante Daniele Busetto a cui ha mandato la loro foto. Il programma delle competizioni veliche continua e all’associazione di Porto Santo Stefano le donne e gli uomini che amano il mare lo rispettano e praticano la vela incrociano le dita!

La Maggini vicina al traguardo



