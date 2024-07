La sede della Lilt di Grosseto ha un nuovo look con Wav-e

Il progetto realizzato dalla società di Valeria Fabbroni e Aldo Lazzeri è terminato: murales e QR per l’edificio di Barbanella



Grosseto: La Lilt di Grosseto ha una sede più accogliente con il progetto realizzato dalla società Wav-e. L’esterno dell’edificio di via De Amicis a Barbanella che ospita la Lega italiana per la lotta contro i tumori, è stato completamente rinnovato, attraverso la pulizia della superficie, la realizzazione di un murales con l’inserimento di QR che, inquadrati, permettono di accedere alle informazioni relative alla prevenzione e ai servizi messi a disposizione dall’associazione.









Il progetto è stato realizzato da Wav-e, impresa sociale degli architetti Valeria Fabbroni e Aldo Lazzeri, con l’importante contributo della Fondazione CR Firenze, che ha creduto nella finalità dell’iniziativa che non è solo il restyling dell’esterno della sede della Lilt ma riguarda tutto il quartiere di Barbanella, zona prima molto frequentata dai grossetani che merita di ritornare ad essere un punto di ritrovo e di socialità.

«Chiave della realizzazione – dicono da Wav-e – è stata la collaborazione con gli enti pubblici: l’Epg – Edilizia provinciale grossetana, proprietario dell’immobile e sostenitore delle diverse fasi dell’intervento, e l’associazione di categoria Cna, che ha facilitato l’individuazione dell’autore del murales e i fornitori di beni e servizi che hanno dimostrato flessibilità nell’evoluzione dei bisogni identificati. Il percorso che ha portato alla realizzazione ha dimostrato come il partenariato tra enti del terzo settore sia un modello da perseguire per ottimizzare le risorse necessarie per ottenere risultati importanti per la cittadinanza. La speranza è che questo sia solo l'inizio di un progetto più ampio che riguardi tutta la città di Grosseto».