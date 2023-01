La scuola “Pacioli” presenta la propria offerta formativa

Musica, robotica, cinema e cucina: sono alcune proposte della scuola media di via Gorizia

Follonica: La scuola media L. Pacioli di via Gorizia è quella scuola dove è possibile imparare a suonare quattro strumenti – pianoforte, violino, tromba, clarinetto – e dove è possibile studiare utilizzando le ultimissime tecnologie. Ma è anche quella scuola dove si può conoscere la robotica, dove ci si può cimentare in tutti gli sport, danza compresa, dove ci si avvicina alla matematica e alle scienze in modo creativo e coinvolgente e dove si possono sperimentare le prime nozioni di cucina con il Cooking time. Ed è quella scuola dove lo studio “tradizionale” - dalle lingue straniere, all'italiano, alla matematica fino alle discipline - è sempre affiancato da attività laboratoriali e pratiche. Ma non solo. Alla scuola media di via Gorizia anche il cinema e la realizzazione di cortometraggi sono materia di studio e di divertimento. Nei giorni scorsi, ad esempio, alcune classi hanno ideato, girato e montato un breve film a partire dalla lettura del racconto “Il naso” di Gogol.

Nei giorni scorsi, alcune proposte della variegata offerta formativa della scuola Pacioli sono state presentate in occasione dell'open day che si è svolto nel plesso di via Gorizia alla presenza di tutti i docenti pronti a rispondere alle tante domanda e curiosità dei genitori e dei futuri allievi che al momento frequentano le classi quinte della primaria.

L'Istituto comprensivo Follonica1 ringrazia lo chef Simone Cavallini per la collaborazione nel progetto “Cooking time”.

Per chi volesse altre informazioni o per chi non avesse potuto partecipare all'open day è possibile rivolgersi alla segreteria di via Gorizia il lunedì, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 16,30 e il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Telefono: 0566. 59073. gric827009@istruzione.it .