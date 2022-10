La Pugilistica Grossetana Umberto Cavini esulta: Tambelli e Sama’ Campioni Toscani

Grosseto: Grande successo per gli atleti della Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, nella giornata di ieri si sono laureati Campioni Toscani Tommaso Sama’ categoria 60 kg e Gregorio Tambelli nella categoria 63,5. A fine ottobre saranno impegnati ai Campionati Italiani a Mondovi’(Cuneo)



Grande soddisfazione per il Presidente Fabrizio Corsini: “Una gioia immensa vedere che la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini sta tornando ai grandi successi di anni fa, Simone Giorgetti sta facendo un lavoro ottimo in palestra , siamo davvero contenti e prossimamente ci saranno nuovi debutti in campo dilettantistico.

I successi della Societa’ Pugilistica Grossetana vanno a completare i prossimi appuntamenti intesi della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini : il 29 Ottobre a Torino Campionato Italiano pesi mediomassimi Abatangelo vs Gassani; il 5 Novembre il suo portacolori Dragan Lepei in Polonia sara’ impegnato nel Campionato Wba Continental Lightweight; il 12 Novembre a Scandicci(Firenze) Vigan Mustafa combattera’ per L’Europe Title Ibf pesi mediomassimi; il 19 Novembre a Manciano (Grosseto) il Campione italiano Eduardo Giustini affrontera’ per il match internazionale Ubo il maltese Borg.