La Pugilistica Grossetana fa il bis al torneo Brasca

Grosseto: Marwan Dkhil pugile della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” dopo il successo dello scorso anno, si conferma medaglia d’oro al Torneo Brasca che si è tenuto all’APF (Accademia pugilistica Fiorentina). Se la prima volta si poteva parlare di una sorpresa, visti i tanti successi ottenuti nei mesi a venire Marwan si è confermato una certezza con il suo record che parla di 16 match di cui 14 vittorie e sole 2 sconfitte.



Un torneo entusiasmante per il pugile del tecnico Simone Giorgetti, che arrivato in finale si è trovato davanti l’ostico Ruben Assignon della palestra X-trema Fight Club. Partito subito forte Marwan si è aggiudicato la prima ripresa, nella seconda addirittura ha fatto subire al suo avversario anche il conteggio da parte dell’arbitro mentre la terza è stata normale amministrazione nonostante i disperati ultimi assalti di Assignon. Al verdetto braccia alzate per il portacolori grossetano e medaglia d’oro al collo per la grande soddisfazione del tecnico Simone Giorgetti e del Presidente della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” Fabrizio Corsini che dopo il grande successo di Tommaso Samà a Barcellona si gode anche questo successo, con protagonista Marwan Dkhil.Il tempo di festeggiare è poco perché già si pensa ai prossimi impegni, in primis i Campionati Toscani a Prato i primi di novembre, ma il vero obiettivo saranno i prossimi Campionati Italiani Assoluti.