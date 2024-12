La prima grossetana laureata in Biologia ed ecologia marina all'Università della Tuscia

Nella famiglia dell’ex ciclista professionista Enrico, dopo la primogenita Vanessa è stata la volta dell’altra figlia Asja.

Civitavecchia: Il 16 dicembre scorso, presso l’Università degli Studi della Tuscia a Civitavecchia, Asja ha conseguito la laurea in Biologia ed Ecologia Marina. Si tratta della prima volta che una grossetana ottiene questo titolo presso l’ateneo laziale. Quella discussa è una tesi sperimentale in parassitologia marina dal titolo “Biodiversità dei nematodi anisakidi in Kogia breviceps - Caratterizzazione genetica e implicazioni ecologiche” con relatrice la dottoressa Marialetizia Palomba. Il lavoro si è basato su ricerche e studi condotti presso il centro ittiogenico sperimentale marino (CISMAR) con sede alle Saline di Tarquinia. Asja si è dimostrata una ragazza volitiva e determinata che, sebbene gli studi superiori si fossero indirizzati su altre basi, solo l’amore per il mare le ha permesso di superare brillantemente le difficoltà del percorso intrapreso. Alla neolaureata Asja Grimani, le felicitazioni della redazione.