La presidente della Commissione Pari opportunità è Flora Poli

Lunedì 25 novembre primo impegno per la commissione alla scuola di via Lelli in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Scarlino: È Flora Poli la presidente della Commissione Pari opportunità di Scarlino. La nomina è arrivata a seguito della prima riunione del gruppo formato dalla consigliera comunale con delega alle Pari opportunità, Raffaella Vecci, dal vicesindaco Michele Bianchi, dal consigliere comunale di “Scarlino nel cuore”, Roberto Maestrini e appunto da Flora Poli, presidente, e dalla sua vice Barbara Vitellaro.

La nuova formazione ha fatto il suo debutto pubblico lunedì 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ospite della scuola primaria e secondaria di primo grado di Scarlino Scalo.

La Commissione ha assistito all’esposizione dei progetti degli studenti che con impegno e consapevolezza, guidati dalle loro docenti, hanno affrontato il tema della violenza di genere. «È stato un momento toccante per tutti noi – commentano dalla Commissione –: ogni anno gli studenti ci sorprendono con i loro progetti e le loro parole. Questa giornata è un monito per tutti noi, giovani e adulti, per costruire un domani migliore mettendo in atto tutte le azioni possibili per contrastare la violenza sulle donne e su tutti gli esseri umani. Grazie alla scuola, ai docenti, e grazie di cuore ai ragazzi che ci hanno veramente commosso».