“La Poltrona Rossa: Rinascita e Speranza per le Donne”

Grosseto: La bellezza incontra la forza interiore in un’iniziativa unica organizzata dall’associazione Tutto è Vita sotto l'attenta gestione della presidentessa Susi Esposito ed in collaborazione con il salone di bellezza di Elena Merola. Nel cuore di via del Pinturicchio 22, a Grosseto, prenderà vita un evento dedicato alle donne, con un messaggio potente: la rinascita è possibile, dentro e fuori.

Il progetto ruota attorno alla "Poltrona Rossa", simbolo di rinascita e trasformazione. Qui, donne che hanno affrontato momenti difficili potranno trovare uno spazio accogliente e sicuro per riscoprire se stesse. A guidarle in questo percorso saranno due professioniste: la dottoressa Caterina Perna, psicoterapeuta, offrirà supporto interiore, accompagnando le donne in un viaggio emotivo verso il recupero della fiducia e della serenità; Elena Merola, hairstylist di talento, darà un tocco di cambiamento estetico, trasformando l’aspetto delle partecipanti per simboleggiare una nuova partenza nella loro vita.

“Non si tratta solo di cambiare un’acconciatura - spiega Elena Merola -, ma di dare forma, attraverso la bellezza, alla forza che ogni donna porta dentro di sé”.

L’evento, che si terrà il 12 dicembre, sarà un momento di condivisione, speranza e trasformazione, con l’obiettivo di restituire dignità e sorriso a chi ha vissuto esperienze difficili. L’iniziativa vuole anche essere un richiamo alla solidarietà della comunità, invitando tutti a riflettere sull’importanza di offrire sostegno a chi ne ha bisogno.

L’associazione Tutto è Vita lavora da anni per contrastare la violenza sulle donne, promuovendo progetti concreti per il loro supporto e reinserimento nella società. La Poltrona Rossa è un nuovo, significativo tassello di questa missione.

Appuntamento il 12 dicembre presso il salone di bellezza in via del Pinturicchio 22 alle ore 17.30, per celebrare la bellezza della rinascita e la forza di chi sceglie di ricominciare.