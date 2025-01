Sport La PGR tm 90 vince in trasferta contro Scandicci 27 gennaio 2025

Grosseto: Partita ricca di emozioni con PGR tm 90 caparbia, che vince, convince e stravince in trasferta, nello scontro diretto contro Scandicci 62-72. Primo quarto con i padroni di casa che sembrano incontenibili mettendo un parziale di +14 a loro favore chiudendo 21-7. Nel secondo quarto lo Scandicci cerca di allungare il vantaggio e chiudere la partita ma i biancorossi non ci stanno e sebbene a -10 restano in scia 30-20. Dopo l’intervallo lungo, la motivazione e la concentrazione dei grossetani cresce e recuperano fino al -3, con uno spirito di gruppo che mette affanno ai fiorentini chiudendo 46-43. Ultimo quarto decisivo con Ciacci e capitan Franzese che suonano la carica e grossetani che mettono il fiocco alla sfida portando in maremma i 2 punti in palio, 62-72. Partita ostica con uno Scandicci mai domo addirittura a +20 ma biancorossi ancora una volta decisivi con cuore e tanta voglia di vincere, guidari da coach Ingenito ad una rimonta paziente e inarrestabile fino al fischio finale. Prossimo appuntamento al PalAustria il 2 febbraio alle 18:30 arriva il Follonica basket. Parziali 21/7 9/13 16/23 17/23. Tabellini: Zucchini 2, Ciacci 18, Barabesi 5, Terrosi 7, Tinti 5,Casanova 2, Franzese 13,Perfetti 2,Conti 9, Bambini 9,Erman, Ginesi. Coach L . Ingenito, vice J. Pedicelli.

