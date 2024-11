La perizia conferma le criticità. La struttura dovrà essere demolita

“E’ stata consegnata la perizia sulla piscina comunale che come Amministrazione Comunale avevamo richiesto. Purtroppo - spiega la sindaca Lia Burgalassi - i risultati delle indagini sulla staticità indicano la necessità di demolizione della struttura”.

Cecina: Durante i lavori di ordinaria manutenzione al controsoffitto erano emerse criticità e la Commissaria Prefettizia aveva disposto prudenzialmente la chiusura per inagibilità. “Era già evidente lo stato precario della copertura, ma abbiamo ritenuto doveroso, per ragioni di sicurezza, andare ad indagare sulle condizioni di tutta la struttura portante che ha oltre 40 anni di età”.

In estate è stato quindi affidato un incarico per verificare lo stato di conservazione della struttura.

Il responso delle indagini effettuate ha purtroppo evidenziato criticità tali da non consentire il recupero della struttura.

“Si apre quindi una nuova fase. In questi mesi fondamentale è stata la collaborazione con il Comune di Rosignano per consentire l’uso della piscina in località Mazzanta - sottolinea la sindaca -. Con questo Comune abbiamo avviato un confronto al fine di valutare la possibilità di realizzare una nuova piscina a servizio di tutto il nostro territorio, una struttura baricentrica e qualitativamente migliore. Altra opzione rimane la demolizione e ricostruzione dell’attuale struttura. In ogni caso - continua - rimane la complessità dell’intervento, sia dal punto di vista economico e normativo. Cercheremo di lavorare affinché, nel più breve tempo possibile, si possa dare una risposta ai tanti sportivi ed appassionati”.