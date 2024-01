La Pallavolo Grosseto torna in campo dopo le festività

Grosseto: E dopo il panettone, il pandoro e lo zampone ecco la Pallavolo Grosseto di nuovo in pista!

L’ Under 12 VR Vernici Grosseto di Mister Samantha Tommasini parteciperà al Torneo a 10 squadre a San Casciano (FI) organizzato dalla Società Chianti Volley.





Il Team è stato inserito nel Girone B e affronterà nella giornata del 6 Gennaio l’asd Firenze 5 e l’APD San Gimignano.

Le fasi finali dell’iniziativa si svolgeranno nel pomeriggio. Tutti in diretta streaming sul canale You Tube per tifare le bimbe grossetane.





E anche l'Under 18 Giorgio Peri Grosseto, dopo il panettone, il pandoro, lo zampone e il Moma a Modena eccole di nuovo in pista.

Il Team di Mister Tony Castellano parteciperà alla seconda edizione del Memorial Roberto Lavorenti organizzato dal Volley Cecina e dalla Pallavolo Donoratico.





Il Torneo nazionale a 15 squadre si svolgerà a Cecina e Donoratico il 6 e 7 Gennaio. Il Team è stato inserito nel Girone C e affronterà nella giornata del 6 la Savino del Bene Scandicci, il Torretta volley Livorno e il Rep Empoli. Le fasi finali dell’iniziativa si svolgeranno Domenica 7.

Ovviamente anche in questo caso diretta streaming sul canale You Tube, e tifo per le ragazze.