Sport “La notte dello sport e del volontariato”: aperta la manifestazione d’interesse per aderire 30 luglio 2024

30 luglio 2024 113

113 Stampa

Redazione

L’evento si terrà il 14 settembre, l’Amministrazione comunale mette a disposizione i suoi spazi per promuovere le associazioni locali

Manciano: “La notte dello sport e del volontariato” si terrà sabato 14 settembre negli impianti sportivi comunali. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale è stata ideata per dare la possibilità a tutte le associazioni sportive e di volontariato di presentarsi e di promuovere le loro attività. Per partecipare occorre rispondere alla manifestazione d’interesse pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. «Per garantire la massima partecipazione abbiamo deciso di aprire un avviso a tutte le associazioni che vorranno aderire – spiegano il vicesindaco Roberto Bulgarini, con delega al Sociale, e il consigliere comunale con delega allo Sport Matteo Bartolini –: l’evento è aperto ai gruppi che hanno sede nel territorio comunale che potranno presentare la loro proposta, specialmente per quanto riguarda le attività sportive che potranno tenersi solo negli impianti messi a disposizione che sono lo stadio comunale, campi da tennis e da padel e il palazzetto dello sport». L’avviso è altresì rivolto a tutte le associazioni di volontariato del territorio comunale che potranno presentare iniziative volte al miglioramento della salute e del benessere delle persone, alla sensibilizzazione di tematiche sociali, alla promozione del volontariato e di animazione dell’evento. Le attività dovranno essere aperte a tutti e gratuite. Sarà possibile presentare la propria richiesta entro sabato 3 agosto a mezzo pec all’indirizzo comune.manciano@postacert.toscana.it o con consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Manciano. La riunione organizzativa sarà giovedì 8 agosto alle 21 in municipio. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport “La notte dello sport e del volontariato”: aperta la manifestazione d’interesse per aderire “La notte dello sport e del volontariato”: aperta la manifestazione d’interesse per aderire 2024-07-30T09:30:00+02:00 283 it L’evento si terrà il 14 settembre, l’Amministrazione comunale mette a disposizione i suoi spazi per promuovere le associazioni locali PT1M /media/images/roberto-bulgarini.jpg /media/images/thumbs/x600-roberto-bulgarini.jpg Maremma News Manciano, Tue, 30 Jul 2024 09:30:00 GMT