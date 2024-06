Sport La New Energy Gase e Luce è il nuovo main sponsor del Bbc Grosseto 13 giugno 2024

Grosseto: La New Energy Gas e Luce è il nuovo main sponsor del Bbc Grosseto. Ad annunciarlo, con evidente soddisfazione, è la società di via della Repubblica che, nel contempo, informa che il marchio della società per azioni apparirà sulle maglie biancorosse a partire dalle gare del weekend che si disputeranno venerdì alle 20,30 e sabato alle 16,30 e alle 20,30, allo stadio Jannella contro il San Marino, capolista del girone A di serie A. La conferenza stampa di presentazione della prestigiosa sponsorizzazione avverrà nel corso della prossima settimana alla presenza dell’azionista di maggioranza e dell’amministratore delegato. Seguici



